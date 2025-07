Eski GTA Geliştiricisi Açıkladı: GTA 7, Serinin En Az Maliyetlisi Olacak!

Rockstar Games’in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6, en iyi açık dünya oyunları arasında adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl mayıs ayında raflardaki yerini alacak olan yapımın ilk fragmanı Aralık 2023’te, ikinci fragmanı ise Mayıs 2025’te yayınlanmıştı.

GTA 6 için geri sayım sürerken Rockstar cephesinden bomba bir haber daha geldi. Daha GTA 6 piyasaya sürülmeden şimdiden GTA 7 tartışmaları başlamış durumda. Sızan bilgilere göre henüz hangi yıl çıkacağı belli olmayan GTA 7, bir önceki yapıma göre çok daha düşük bir bütçeyle geliştirilecek. Peki nasıl?

Rockstar Games’in GTA 6 için şimdiye kadar ne kadar bütçe ayırdığı net olarak bilinmiyor. Ancak binlerce geliştiricinin üzerinde çalıştığı ve uzun yıllardır geliştirilmekte olduğu için tarihin en pahalı açık dünya oyunu olabileceği konuşuluyor. Buna karşılık GTA 7’nin böyle devasa bir maliyete sahip olmayacağı şimdiden öngörülüyor.

"gta7 will be cheaper to make than gta6"



