Eski GTA Geliştiricisi Açıkladı: GTA 7, Serinin En Az Maliyetlisi Olacak!

Rockstar Games’in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6, en iyi açık dünya oyunları arasında adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl mayıs ayında raflardaki yerini alacak olan yapımın ilk fragmanı Aralık 2023’te, ikinci fragmanı ise Mayıs 2025’te yayınlanmıştı.

GTA 6 için geri sayım sürerken Rockstar cephesinden bomba bir haber daha geldi. Daha GTA 6 piyasaya sürülmeden şimdiden GTA 7 tartışmaları başlamış durumda. Sızan bilgilere göre henüz hangi yıl çıkacağı belli olmayan GTA 7, bir önceki yapıma göre çok daha düşük bir bütçeyle geliştirilecek. Peki nasıl?

GTA 7, GTA 6'dan Daha Az Maliyetli Olacak

Rockstar Games’in GTA 6 için şimdiye kadar ne kadar bütçe ayırdığı net olarak bilinmiyor. Ancak binlerce geliştiricinin üzerinde çalıştığı ve uzun yıllardır geliştirilmekte olduğu için tarihin en pahalı açık dünya oyunu olabileceği konuşuluyor. Buna karşılık GTA 7’nin böyle devasa bir maliyete sahip olmayacağı şimdiden öngörülüyor.

"gta7 will be cheaper to make than gta6"



I had a fun chat with @kiwitalkz that just dropped:https://t.co/fJ04ontp01 — Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) July 3, 2025

GTA serisindeki birçok oyunun geliştirme sürecine liderlik eden Obbe Vermeij, yaptığı açıklamada gelecekteki yeni oyunlarda yapay zekanın kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sayede çok daha az çalışanla aynı, hatta daha daha fazla geliştirme yapılabileceğini belirten Vermeij, bunun da doğal olarak maliyetleri düşüreceğini ifade etti.

Hatta ara sahnelerin ilk taslaklarının tamamen yapay zeka tarafından hazırlanabileceğini söyleyen Vermeij, karakterler arasındaki diyalogların da yapay zeka yardımıyla oluşturulabileceğini dile getirdi. Tabii bunu hayata geçirebilmek için hala uzun bir yol var. Vermeij, GTA 7’nin gerçek maliyetini öğrenmek için en az 15 yıl beklememiz gerekeceğini ekledi.

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