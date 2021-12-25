GTA Online Kar Topu Savaşı Felaketle Sonuçlandı (Video)

GTA Online kar topu savaşı sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Kar topu oynayan iki kişi, oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıya kaldı. Bir oyuncu, bu anları videoya kaydetti ve görüntüleri internet üzerinden paylaştı.

GTA Online Kar Topu Savaşı Beklenmedik Olayla Sonuçlandı

Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran Grand Theft Auto Online'da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan GTA 5 oyununun çevrim içi modunda yapılan kar topu savaşı, ilginç bir olay ile sonlandı.

Bir oyuncu, karlarla kaplı GTA Online oyununa girdi ve bir oyuncunun yanına gitti. İki oyuncu kar topu savaşı yapmaya başladı. Bir süre sonra oyunculardan bir tanesi şok tabancası ile kırmızı ceketli diğer oyuncuya ateş etti.

Kırmızı ceketli oyuncu, bunun sonucunda yere düştü. Tam da bu esnada bir araba, elinde şok tabancası olan kişiye çarptı. OwenTheToad kullanıcı ismine sahip olan oyuncu, bu anları videoya kaydetti.

Reddit üzerinden paylaşılan 19 saniye uzunluğundaki video, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda yorum yapılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

GTA 5'teki Michael, GTA Online'da Ortaya Çıktı

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Contract isimli genişleme paketi, 15 Aralık 2021 itibarıyla ücretsiz olarak yayımlandı. Ek paket, Michael, Trevor ve Franklin'in gerçekleştirdiği Union Depository soygununun sonrasını konu alıyor.

The Contract, Michael'ın 2021 yılında hayatta olup olmadığı hakkında bilgi verdi. Bir görev nedeni ile Franklin ile Dr. Dre, golf arabasındaki adamı kovalamaya başlar. Kovalamaca esnasında buradaki yapımcılardan bir tanesini tanıdığını belirten Franklin, "Umarım bugün işte değildir" ifadelerini kullanır.

Franklin'in bu ifadesi, Grand Theft Auto 5 isimli oyunun sonlarına doğru aynı film stüdyosunda yapımcı olan Michael'e bir göndermedir. Dolayısıyla bu bilgiye göre Michael, 2021 yılında söz konusu film stüdyosunda hâlâ yapımcı olarak çalışıyor.

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