Yeni GTA Online Görevleri, GTA 6 Özelliklerine İşaret Ediyor

Rockstar Games, Grand Theft Auto V ya da diğer bir deyişle GTA 5'in çok oyunculu modu için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuna üç yeni geçici iş eklendi. Bu mesleklerin büyük bir merakla beklenen GTA 6 ile bir ilişkisi olabileceği düşünülüyor.

GTA Online'a Gelen Görevler, GTA 6 Hakkında İpucu Sunuyor

GTA 5'in çevrim içi modu GTA Online için yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyuna itfaiye, Forklift operatörü ve gazete dağıtım görevleri eklendi. Bu işlerden herhangi bir tanesinden beş görevi tamamladığınızda size 72 saat içinde özel bir gömlek veriliyor. Dahası, yeni görevlerin Grand Theft Auto VI'nın çok oyunculu modunda yer alacak meslekler olabileceği yönünde söylentiler bulunuyor.

You can now rescue cats as a firefighter in the new GTA Online update. pic.twitter.com/KC7lrYXeIv — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 29, 2026

Daha önce GTA 6'da bu tarz işlerin olacağına dair birçok sızıntı yaşanmıştı. Bunlar eğer doğru çıkarsa GTA 6'da sıradan bir insan gibi yaşam sürmek mümkün olacak. Bu da daha çok gerçek hayattaki gibi rol yapma ağırlıklı bir oyun deneyimi elde etmeye yardımcı olacak.

Bu arada yeni GTA Online güncellemesi ile birlikte Dinka Thrust geri döndü. Şu anda Legandary Motorsport üzerinden 75 bin dolar fiyat etiketiyle doğrudan alınabiliyor. 10 adet gazete dağıtma görevi tamamlarsanız 56 bin 250 dolara da sahip olabiliyorsunuz. Bu hafta GTA Online'da LS Car Meet Series yarışında ilk 4'e girmeyi başarırsanız Declasse Tampa GT'nin kilidini açabiliyorsunuz.

Son güncellemenin ardından Rockford Hills'te bulunan GTA Online Luxury Autos bayisinde Vapid Uranus LozSpeed ve Progen Luiva araçları yerini aldı. Simeon's Auto Shop'a ise test sürüşü yapabileceğiniz ve satın alabileceğiniz beş araç (Annis Hardy, Declasse Lifeguard, Karin 190z, Pegassi Pizza Boy ve Ubermacht Cypher) eklendi ve şu andan itibaren sizi bekliyor.