GTA Online'a Yeni Hikaye Görevleri Ekleniyor

Popüler açık dünya oyunu Grand Theft Auto 5'in çevrim içi modu GTA Online'a yeni hikaye görevleri eklenecek. The Last Dose güncellemesinin bir parçası olacak beş farklı görev, Los Santos Drug Wars isimli hikayeyi tamamlayacak. Böylelikle söz konusu hikaye tamamlanmış olacak.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Rockstar Games, yeni GTA Online içerikleri ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada GTA 5'in çevrim içi modu olan Grand Theft Auto Online'a beş adet görevin ekleneceği belirtildi.

İlk olarak 2022 yılının aralık ayında sunulan ve o tarihten beri pek çok güncelleme alan The Last Dose isimli genişletmenin bir parçası olacak. Peki, yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran GTA Online'a yeni görevler ne zaman eklenecek?

GTA Online'a Yeni Hikaye Görevleri Ne Zaman Gelecek?

Yeni görevler içeren Los Santos Drug Wars: The Last Dose, 16 Mart tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC platformları için çıkacak. Rockstar Games ayrıca söz konusu yeni güncelleme ile ilgili tanıtım videosu da yayımladı.

Kısa süre içerisinde 1 milyonu aşkın görüntülenme sayısına ulaşan video 30 saniye uzunluğunda. 14 bin beğeni alan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Grand Theft Auto Online'a gelecek yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.