Dünyada Bir İlk: GTA Serisi Ders Oluyor!

Açık dünya oyunu söz konusu olduğunda doğrudan akıllara gelen Grand Theft Auto serisi, tarih dersi oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yer alan Tennessee Üniversitesi, "Grand Theft America: 1980'den Günümüze ABD Tarihi" adlı yeni bir tarih dersi vermeye hazırlanıyor ancak dersin içeriği beklenenden daha farklı olacak.

GTA Serisi, ABD Tarihini Anlatmak İçin Kullanılacak

Tennessee Üniversitesi, 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak yeni tarih dersinde Grand Theft Auto serisini merkezine alacak. Tarih profesörü Tore Olsson tarafından verilecek olan derste GTA serisi kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin anlatılması amaçlanıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş olan bu yaklaşım, tüm öğrencilerin dikkatini çekmiş durumda.

Profesör Olysson, söz konusu oyunları kurgusal olsa da gerçek dünyayı yansıtan harika kültürel eserler olarak gördüğünü belirtti. Bu ders kapsamında tüketim, Amerikan Rüyası gibi çeşitli konular işlenecek. Son 40 yılın gerçek tarihi, GTA oyunlarının sunduğu kurgusal dünya ile harmanlanarak sunulacak.

GTA oyunlarının son yarım yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde neler yaşandığını ele alan bir tarih dersi için kullanılacağını belirten Profesör Olysson, dersin oyunların kendisinden ziyade Amerikan tarihi ile ilgili olacağını belirtti. Ona göre GTA, ABD'nin geçmişini keşfetmek için çok zengin bir içerik sunuyor ve bu dersi alan öğrencilerin bir daha oyunlara ve Amerika tarihine aynı şekilde bakmayacağını düşünüyor.

Üniversitelerde bu tür yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, öğrencilerin daha iyi öğrenim görmesi açısından oldukça faydalı olabilir. Bilindiği üzere Rockstar Games, Grand Theft Auto serisi ile profesörün verdiği örnekler de dahil olmak üzere bugüne kadar çok çeşitli konuları ele aldı.

Bu açıdan bakıldığında yeni dersin oldukça zengin bir içeriğe sahip olacağını tahmin etmek zor değil. Özellikle GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın ders içeriğinin büyük bir kısmını kaplaması muhtemel. Çünkü bu oyunlar, profesörün değindiği konuların önemli bir kısmını harika hikâyeyle aktarıyor.