GTA Vice City Ücretsiz Oldu! İndirmeden Oynanabiliyor

GTA: Vice City ücretsiz hâle geldi. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2002 yılında piyasaya sürülen bu oyunun artık web tarayıcıda oynanabilen tam bir sürümü bulunuyor. Biraz nostalji yapmak ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız Vice City'nin web sürümünü şimdi ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

GTA Vice City Artık Tarayıcıdan Oynanabiliyor

Rockstar Games'in en çok sevilen oyunlarından biri olan GTA Vice City artık web tarayıcısı üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu, oyunun hayranları tarafından geliştirilen resmî olmayan sürüm sayesinde mümkün hâle geldi. Açık kaynak kodlara dayanan oyunun web versiyonu, oyuncuların karşısına son derece gelişmiş özelliklerle birlikte çıkıyor.

Bu sürüm, bütün ekran çözünürlükleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Orijinal oyunu geniş ekranda oynadığınızda genellikle yanlara doğru bir basık görünüm ve karakterlerin biraz kilolu olması gibi durumlarla karşılaşırken bu versiyonda görüntü bozulmadan görüş alanı genişletiliyor ve yeni monitörlerle tam uyumlu hâle geliyor.

Normalde bir tarayıcı oyununu kapattığınızda ya da tarayıcı geçmişini temizlediğinizde oyundaki bütün ilerlemeniz silinebiliyor ancak bu oyunda kayıt sistemi mevcut. Böylece başladığınız bir görevi kaydedebiliyor ve ileride tekrar oynamak istediğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz, oyunla ilgili herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. GTA Vice City'nin web tabanlı versiyonunu şimdi denemek isterseniz DOS Zone'un Grand Theft Auto: Vice City sayfasına gidebilir ve oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu arada geliştiriciler, telif hakkına saygı duyduklarını ve sadece açık kaynaklı kodları kullandıklarını belirtti ancak oyunun haklarına sahip olan şirketin böyle bir versiyona nasıl bir karşılık vereceği belirsizliğini koruyor. Rockstar Games'in üst kuruluşu Take-Two Interactive, geçmişte oyunlar için geliştirilen modlara dahi savaş açması ile biliniyor. Dolayısıyla oyunun web sürümünün kaldırılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.