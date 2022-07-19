Amazon Prime Video Yeni Arayüzü ve Tasarımıyla Karşımızda

Netflix, Disney Plus ve diğer büyük yayın hizmetleriyle karşılaştırıldığında Amazon Prime Video hiçbir zaman o zarafete ulaşamadı. Kullanıcı deneyimi konusunda da yer sıkıntılara sahip olan Prime Video'nun bir bakıma içerik duraklatıldığında, yayın bilgilerini ve o anki sahnedeki karakterleri gösteren X-Ray özelliği gibi iyi yönleri de var ancak Prime Video, uzun yıllardır önemli bir revizyondan geçmedi ve yeniden tasarlanmadı.

Sonunda, bu bugün değişiyor. Amazon, şu andan itibaren ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edecek şekilde akıllı TV'ler, Fire TV akış donanımı, Roku, Apple TV, Android TV ve oyun konsolları dâhil olmak üzere yeni bir Prime Video deneyimi sunacak. Amazon, deneyimin "kullanıcılarımız için daha az bunaltıcı" olacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Prime Video Ana Ekranı Çok Daha Basitleştirildi

Prime Video'nun ana navigasyonu ekranın sol tarafına kaydırıldı ve artık dikey bir simgeler sütunu yer alıyor. Bu altı ana alan Arama, Ana Sayfa, Mağaza, Canlı TV, Ücretsiz ve Öğelerim'den oluşuyor. Giriş bölümünde filmler, TV şovları ve spor için alt bölümler bulunuyor.

Nelerin popüler olduğuna kolayca bakabilmeniz için artık ana ekranda bir Top 10 listesi var ve yeni Prime Video, Prime aboneliğinize hangi eğlencelerin dâhil olduğu konusunda çok daha net bir bilgi sunuyor. Bu şovlar ve filmler, açıklamada mavi bir onay işaretiyle belirtilirken, kiralama veya satın alma gerektiren içeriklerde altın bir alışveriş çantası simgesi bulunuyor. Bu, Amazon'un daha önce yaptığı gibi her TV şovuna veya film resmine bir rozet eklemekten daha temiz ancak neyin ne olduğunu görmek için listeleri biraz incelemeniz gerekeceği anlamına geliyor.

Peki siz Prime Video'nun yeni arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.