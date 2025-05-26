Efsane Kedi Gumball, 7 Senelik Aradan Sonra Yeni Adıyla Geri Dönüyor

Cartoon Network kanalında yayınlanan çizgi dizi Gumball (tam adıyla The Amazing World of Gumball) tam 7 senelik bir aradan sonra sevenlerine yeniden kavuşuyor. Gumball'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan Türkçe fragmanda ana karakterimiz ve evlatlık erkek kardeşi Darwin, tozlar içinde yataklarından uyanıyor ve 7 senelik araya vurgu yapıyorlar.

Çizgi dizinin adı hatırladığımızdan farklı olacak. Eskiden Gumball'un Muhteşem Dünyası olarak geçiyordu. Şimdi bir kelime daha eklenmiş ve Gumball'un Muhteşem Tuhaf Dünyası olmuş.

Gumball yeni sezon fragmanını Türkçe olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.



Gumball Nasıl Bir Dizi? Konusu Ne?

Tamamen hayali bir kasaba olan Elmore'daki onlarca tuhaf aileden biri olan Watterson'lar; aşırı tembel bir baba Richard ve olağanüstü ninja yeteneklerine rağmen ofiste çalışan anne Nichole, 12 yaşındaki oğlan Gumball ve yaşına rağmen bir dahi olan kız kardeşi Anais'ten oluşuyor. Ayakları olan turuncu balık ise geçmişte evcil bir hayvan olarak aldıkları ancak sonradan çok özel olduğunu anlayıp evlat edindikleri Darwin. Bu ailenin başlarına gelen birbirinden komik ve anlamsız olaylar, dizinin kendine has mizahıyla birleşiyor.

Her ne kadar bir çizgi dizi olarak ekranlara gelse de dizideki göndermeler, üstü kapalı şakalar ve gerçek hayat referanslarıyla aslında çocuklardan çok yetişkinlere hitap ediyor denilebilir. Ülkemizde RTÜK'ün müdahalesinden ötürü yetişkinlere hitap eden şakaların ve göndermelerin tamamen kesilip atıldığı biliniyor. Bazı bölümler ise çocukları korumak amacıyla hiç yayınlanmıyor.