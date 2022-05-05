Güncel Yıllık Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK, Mayıs ayı kira artış oranlarının yanı sıra yıllık enflasyon rakamlarını da açıkladı. Açıklanan rakamlar yıllık enflasyonun geride bıraktığımız Nisan ayında %69,97 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre geride kalan ayın enflasyon artışı %7,25 olarak belirtiliyor.

Üretici fiyatlarının durmak bilmeksizin artışı geçtiğimiz ayda da devam etti. Üretici fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre tam %121,82 arttı. Geçtiğimiz ay özelinde ise bu artış %7,67 olarak kaydedildi. Üretici fiyatlarındaki bu artış 1995 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en büyük artış oldu. %121,82 oranında artış yaşanan üretici fiyat endeksinde en yüksek artış enerji kalemlerinden kaynaklandı. Rafine petrol ürünleri %249,55, doğalgaz ise %243,52 artışla üretici fiyat endeksinin artışına en çok neden olan etkenler oldu.

Açıklanan rakamlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla artışın en yüksek olduğu gruplar %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve içecekler, %77,64 ile ev eşyaları oldu. En düşük artış ise %18,71 ile haberleşme alanında gerçekleşti. Giyim %26,23'e artışa sahipken, eğitim grubunda %27,73 artış, sağlık grubunda %35,95 artış kaydedildi.

Geçtiğimiz ay özelinde artışları sıraladığımızda en yüksek artış %13,38 ile gıda sektöründe kaydedildi. Bu artışı %7,43 ile konutlar, %6,96 ile giyim sektörü takip etti.

Yıllık Enflasyon Beklenenin Üzerinde

Bloomberg'in ekonomistler özelinde gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler yıllık enflasyonun %68 civarında olmasını bekliyordu. Açıklanan rakamlar neredeyse yakın olsa da beklenenden daha fazla olarak kaydedildi. Bir önceki ayın yıllık tüketici enflasyonu %61,14 olarak açıklanmıştı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini artırmıştı. %23,2 olarak beklenen yıl sonu enflasyon oranı tahminini %42,8 olarak güncelleyen Kavcıoğlu tedarik zinciri sıkıntılarına, Çin'deki karantina kısıtlamalarına ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinmişti.

Peki siz açıklanan yıllık enflasyon artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce enflasyon oranları tahmin edilen yıl sonu oranlarına düşebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.