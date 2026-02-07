Çin'in Beklenen Araçları Ortaya Çıktı! 784 Beygir Gücü Sunuyor

Güncellenen elektrikli modeller Zeekr 007 ve 007 GT'nin özellikleri, MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtları ile birlikte ortaya çıktı. 148 beygir gücü artışı ile birlikte çok daha güçlü hâle gelen bu otomobiller, tasarım açısından mevcut modele göre çok büyük bir farklılık içermese de boyutlarında küçük de olsa bir farklılık olduğu görülüyor.

Güncellenen Zeekr 007 ve 007 GT'nin Özellikleri Neler?

Güncellenen Zeekr 007 ve 007 GT modelleri, motor tarafında ciddi bir güç artışı yaşadı. Arkadan itişli versiyonunun motor gücü 310 kW'tan (416 beygir gücü) 370 kW'a (496 beygir gücü) çıktı. Bu, 80 beygirlik bir artış anlamına geliyor. Dört çeker versiyonu ise 215 kW kapasiteli yeni ön motorla birlikte toplam gücü 475 kW'tan (637 beygir) 585 kW'a (784 beygir) ulaştı.

Araç artık 900 voltluk bir sistemle birlikte geliyor. Bu, şarj işleminin artık çok daha kısa bir süre içinde tamamlanacağına işaret ediyor. Yeni modeller ayrıca daha gelişmiş sürüş desteği için NVIDIA Drive Thor-U ile birlikte geliyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan modellerin boyutu, tasarım tarafında göze çarpan en önemli yenilik olarak öne çıkıyor.

Güncellenen Zeekr 007, 4858 mm (4880 mm) uzunluğa, 1900 mm genişliğe ve 1450 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2925 mm. 007 GT ise bu noktada 007'den sadece 1460 mm (1445 mm) yüksekliğe sahip olması ile ayrılıyor. Her iki model de 19 inç ve 20 inç jant seçenekleri ile geliyor.

Şu an piyasada Zeekr 007 GT'nin CLTC standartlarına göre menzili 585-825 kilometre arasında değişiyor. Zeekr 007 ise 616-870 kilometre arasında değişen menzil sunuyor. Bu arada Geely'nin bu yıl içinde Slovakya'da fabrikada Zeekr modellerini üretmeye başlaması bekleniyor. Dolayısıyla araçların Türkiye'ye gelme ihtimalinin biraz da olsa güçlendiği söylenebilir ancak buna şimdilik kesin bir gözle bakmamakta fayda var.