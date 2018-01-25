Güneş'e Gidecek Uydunun Deneme Testleri Başladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından bir süre önce yapılan açıklamayla çalışmalarına başlandığı duyurulan Güneş uydusu Parker Solar Probe’un deneme aşamasına geldiği belirtildi. NASA, yaptığı basın toplantısıyla birlikte Parker Solar Probe’un geliştirme sürecinin önemli kısmının bittiğini ve denemelerinin yapılmaya başlandığını kaydetti.

2018 yılında uzaya gönderilmesi planlanan Parker Solar Probe’un Güneş’e 6.3 milyon kilometre yaklaşacağı söylenirken, planlanan mesafenin tutturulmasıyla birlikte uydunun Güneş’e en çok yaklaşan insan yapımı alet olacağı belirtildi. Uydunun, Güneş’in yüksek sıcaklığına dayanabilmesi için 11.4 santimetre kalınlığında karbon alaşımlı kalkanla kaplanacağı aktarılırken, aynı kalkanın aynı zamanda düşük soğukluklar için de koruma sağlayacağı söylendi.

Parker Solar'ın Güneş’e yaklaşmasıyla birlikte Güneş'in yüzeyiyle atmosferi arasındaki sıcaklık farkının nedeni, Güneş yüzeyindeki güneş rüzgarının oluşumu ile Güneş'in astronotlar ve uzay araçlarına zarar veren yüksek enerjili parçacıkları neden ürettiği gibi sorulara cevap aranmaya çalışılacak.

NASA bilim insanı Eric Christian, "Güneş, saatte milyon mil hızla her yönden yüklü bir parçacık akışı sağlıyor fakat bu parçacıkların nasıl hız kazandığını bilmiyoruz" diyerek görevin ana amacını açıklarken, uydunun test aşamasına geldiği bilgisini de verdi. Yapılacak testlerin ardından Parker Solar Probe’un göreve hazır hale geleceğini söyleyen Christian, vakum içerisinde Mart'a kadar kalacak olan Parker'ın daha sonra son kontrollerinin yapılıp haziran veya temmuz ayında uzaya fırlatılacağı bilgisini verdi.