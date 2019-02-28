Güneş Sistemindeki Gizemli 9. Gezegene Dair Yeni İddia

Güneş Sistemi hakkında çok uzun süredir süren tartışmaların başında, dokuzuncu gezegen geliyordu. Yörüngesi sebebi ile Dünya’dan gözlenemediği söylenen dokuzuncu gezegen hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

Yıllar önce Güneş sistemi oldukça basitti: 8 gezegen vardı ve her gezegenin adı belliydi. Sonrasında astronomlar Plüton’un gezegenliği konusunda tartışmaya başladılar ve işler çığırından çıktı. Plüton önce gezegenlikten çıkarıldı, sonrasında geri alındı, tekrar çıkarıldı ve işler böyle devam etti. Son zamanlarda bazı gök cisimlerinin uydunun uydusu olduğu tartışmaları devam ederken, uzun süredir aranan dokuzuncu gezegen hakkında yeni fikirler ortaya atılmaya başlandı.

Yeni fikir, Neptün’ün çevresinde bulunan astroit dolu Kuiper Kuşağı’nda bazı cisimlerin beklenenin dışında hareket etmesi ile gün yüzüne çıktı. Dünya’dan gözlem yapan astronomların kuşakta yer alan cisimler konusunda hata yapmış olabileceklerini iddia eden Celtech’ten Mike Brown, yine aynı üniversiteden iş arkadaşı Konstantin Batygin ile birlikte, bugüne kadar yapılan Kuiper Kuşağı gözlemlerinde ortaya çıkmış olabilecek hataları araştırmaya başladı.

Yapılan araştırmaların ardından kuşaktaki buz kitlelerinin bir araya gelerek, olağan dışı hareket etme ihtimallerinin olduğunu ortaya koydu. Konu ile ilgili açıklama yapan Brown, “Yaptığımız analizler dokuzuncu gezegenin burada olabileceğini direkt olarak ortaya koymuyor olsa bile hipotezimizin ağlam temellere dayandığını gösteriyor” dedi.

Analizler sonrasında Neptün çevresinde dönen ve gezegen olarak adlandırılabilecek bir cismin var olabileceği fikri dile getirilirken, hemen yukarıda görebileceğiniz görsel paylaşıldı. Henüz kesin olmasa da Planet Nine’ın bu yörüngede olabileceği ve ilerleyen günlerde yapılabilecek araştırmalar ile gezegenin tam olarak gözlemlenebileceği ya da fikrin yanlışlanabileceği belirtildi.