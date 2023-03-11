Togg'un Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: Fiyatı da Açıklanıyor!

Uzunca süredir ön sipariş dönemine dair detaylar aktarılan ve yakında yollarda olması beklenen Togg'un ön sipariş dönemi ve fiyatına dair Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar geldi.

2017'de çalışmaları başlanan yerli ve milli otomobil Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği fabrika 29 Ekim 2022 tarihinde açılmıştı. Otomobilin fiyatı da ön sipariş tarihi de hâlâ belirsizliği koruyor olsa da bugün yapılan açıklamalar kafalardaki soru işaretlerinin giderileceğini gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bugün İstanbul'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel merkezinde katıldığı etkinlikte Togg için otomotivde Avrupa'nın 4. dünyanın ise 14. büyük üreticisi olduğunu belirtti.

Togg Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Togg'un ön sipariş sürecine dair açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi. Ön sipariş ile Togg sahibi olanların bu ay sonunda otomobillerine binebileceği de aktarılan bilgiler arasında.

Bakan Yardımcısı Kacır'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: