Togg'dan Yeni Ön Sipariş Duyurusu!

Togg'un ön sipariş sürecine dair detaylar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmış, kullanıcılara Trumore mobil uygulaması üzerinden ön sipariş olanağı sağlanacağı açıklanmıştı. Yaşanan deprem süreci ile birlikte ertelenen bu sürece dair Togg'dan yeni açıklama geldi.

Togg'un Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Togg için ön sipariş amacıyla planlanan dönem sona erdiğinde 2023 yılı içerisinde otomobili teslim almaya hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyecek bir çekiliş gerçekleştirilecek.

NFT Açık Artırmaları İleri Bir Tarihte Gerçekleştirilecek

5 Şubat'ta yoğun ilgiyle başlayan ön sipariş dönemine ilişkin süreç, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından durdurulmuştu. NFT açık artırmalarıyla ilgili de son planlara yer verilen açıklamaya göre açık artırmalar ileri bir tarihte devam edecek.

Ayrıca 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu da öncelikli teslimat kapsamından çıkarılarak kullanıcıların 29 Ekim'de otomobillere ulaşması sağlanacak. Bir diğer ön sipariş yöntemlerinden biri olan YeniLig yarışması da iptal edilecek.