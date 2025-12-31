Sıradan SUV Gibi Görünen Zırhlı Araba Satışta! Fiyatı Pes Dedirtti

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar SUV bir görünüme sahip olsa da esasında zırhlı olan 2026 model Cadillac Escalade satışa sunuldu. Limitedspec tarafından hazırlanan bu özel sürüm, camları daha güçlü hâle getirirken süspansiyon sistemini de yenileyip güvenlik odaklı özelliklerle donatıldı.

Zırhlı 2026 Cadillac Escalade Satışa Sunuldu

2026 model Cadillac Escalade, sade görünümü korunup zırhlı olduğunu anlaşılmayacak şekilde yeniden ele alındı. Tasarımda standart siyah renk kalmaya devam etse de krom ayrıntıları ortadan kaldırıldı. Bu hâliyle direkt dikkatleri üzerine çekmeyen fakat güvenlik açısından oldukça önemli bir avantaj sunan bir modele dönüştü.

Araçtaki en büyük değişiklik camlarda yapıldı. Ön ve yan camların tamamı, mermilere dayanıklı camlarla değiştirildi. Yenilenen modelin arkasındaki ekip, zırhlı hâle getirme işleminin araçlar üzerinde ciddi bir ek ağırlık oluşturması nedeniyle süspansiyon ve fren sistemlerini daha güçlü parçalarla değiştirdi. Bu sayede sürücüler de zırhlı araç değil de sıradan bir araba sürüyormuş gibi bir hissiyata sahip oluyor.

Arabanın motorunda performans arttırmaya yönelik herhangi bir işlem yapılmadı. Hâlâ standart 6,2 litrelik V8 motor mevcut. Bu motor, 420 beygir güç ve 624 Nm tork üretiyor. 4x4 çekiş sistemine sahip olan araç sadece 48 kilometre yaptı. Bu nedenle sıfır kilometre kapsamında satışa sunuluyor.

İç kısımdaki lüks detaylara bağlı kalınmaya devam ediliyor. Tamamen siyah deri döşemeler, beyaz dikiş detaylarla büyük bir uyum yakalıyor. Aracın ön tarafında büyük bir ekran mevcut. Ayrıca ön ızgara tarafına acil durumlar için yerleştirilmiş gizli çakarlar da bulunuyor.

Zırhlı 2026 Cadillac Escalade'in Fiyatı Ne Kadar?

2026 model Cadillac Escalade yaklaşık 100 bin dolar (4 milyon 296 bin 169 TL) civarında bir fiyat etiketiyle sunulurken bu zırhlı versiyon için 219 bin 980 dolar (9 milyon 450 bin 713 TL) fiyat etiketi belirlendi. Aradaki fark ise güvenlik özelliklerinin yüksek maliyetinden kaynaklanıyor.