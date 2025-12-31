Tesla'dan Şov! 3,8 Milyon TL'lik Mustang'e Fark Attı (Video)

Tesla Model 3 Performance ve bir spor otomobil ile karşı karşıya gelse ne olurdu? İki aracın da karşı karşıya geldiği yeni test videosunda 60 bin dolarlık (2 milyon 577 bin 882 TL) Tesla'nın hızı ile bilinen Mustang'e karşı sergilediği performans görenleri oldukça şaşırttı.

Tesla Model 3 Performance'ın Başarısı Hayrete Düşürdü

Edmunds Cars'ın YouTube kanalında yayınlanan yeni bir U-Drag yarışında Tesla Model 3 Performance ile Ford Mustang Dark Horse karşı karşıya geldi. Bir tarafta 510 beygir gücüne sahip elektrikli Tesla'nın, diğer tarafta ise 30 bin dolarlık Supercharger ile toplam 90 bin dolar (3 milyon 866 bin 733 TL) değerine sahip 810 beygir gücündeki Mustang'in karşılaştırması, iki otomobilin de hayranının ekrana kilitlenmesine neden oldu.

Teknik özellik ve fiyat odaklı bir bakış açısı ile yaklaşıldığında yarışın galibinin hangisi olduğu hakkında direkt tahminde bulunulabilir fakat testin sonucuna bakmadan önce kesin bir ifade kullanmamakta fayda var. Öyle ki yarışın ilk saniyelerinde Tesla Model 3 Performance, elektrikli motorların sunduğu anlık tork avantajı sayesinde âdeta bir roket gibi fırlayarak Mustang'i daha en başta geride bıraktı.

Mustang Dark Horse, 810 beygirlikd evasa gücünü arka tekerlere aktarmaya çalışırken Tesla'da hiçbir dezavantaj görülmedi. Normalde elektrikli arabaların bataryalarından dolayı ağır olduğunu düşünülür fakat Model 3 Performance, modifiye edilmiş Mustang'in yanında daha hafif kaldı. Rakibine karşı önemli bir üstünlük elde eden otomobil için her şey yolunda giderken Mustang kritik avantajını kullanmaya başladı.

Ford Mustang, geri dönüş yolunda sahip olduğu yüksek motor gücü sayesinde önemli bir hız elde ederek Tesla'ya yaklaştı ama bu hız, farkı kapatmak için yeterli olmadı. En nihayetinde yarış son derece yakın tamamlandı ancak aradaki 30 bin dolarlık (1 milyon 288 bin 173 TL) farka rağmen Tesla'nın bu kadar iyi bir performans sergilemesi, dengeleri altüst etti.