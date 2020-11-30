Hafta Sonu Yasakları İşe Yaradı Mı?

Hafta sonu yasakları işe yaradı mı? Reuters haber ajansı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı haberde yasağın işe yaramadığını belirtti.

Reuters haber ajansı "Türkiye’nin Covid-19 yasakları ikinci dalgayı kontrol altına almakta başarısız oldu" başlıklı bir haber yayınladı.

Yayınlanan haberde şu cümlelere yer verildi:

"Koronavirüse bağlı ölümler yedi gündür artıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetinin salgının ikinci dalgasını kontrol altına alma çabalarına rağmen halen yüksek. Bu önlemler vaka ve ölümlerin önüne geçemedi. Pazar günü 185 insan yaşamını yitirdi ve bu sayı Nisan’daki ilk dalgadaki ilk tavanın yüzde 45 üzerinde. Yeni vaka sayıları sadece ABD, Hindistan ve Brezilya’nın gerisinde. Bu ülkelerin hepsinin nüfusu Türkiye’den çok daha büyük.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yeni koronavirüs tedbirleri alınacağını açıklayan Erdoğan yeni tedbirler almaya mecburuz demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız.

Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."