Yıllardır Bekleniyordu! HLX Kod Adlı Half-Life 3'te Sona Yaklaşıldı

Bir dönemin büyük efsanesi Half-Life, oyuncuların yıllardır yenisini talep ettiği bir oyun haline gelmişti. Valve, bu konuda uzun süredir sessizliğini korusa da Half-Life 3 oyununa dair yeni detaylar sızdırıldı ve oyuncuları heyecanlandırdı. YouTube içerik üreticileri Tyler McViker ve Gabe Follower, Counter-Strike 2'nin 29 Temmuz tarihli büyük güncellemesinde tespit ettikleri kod satırlarını ortaya çıkararak heyecanın fitilini ateşledi. Half-Life 3, "HLX" kod adlı bir proje olarak arka planda yürütülüyor.

Half-Life 3 Aktif Olarak Geliştiriliyor

İki içerik üreticisi, Half-Life 2'deki antlion düşmanlarını korkutma mekaniğini içeren "thumper" koduna benzer bir yapı keşfetti. Üstelik FGD ve yerelleştirme dosyalarındaki yapay zekâ sistemlerinin de tamamen elden geçirildiğine dair izler de buldular. Bu da HLX kod adlı Half-Life 3 projesinin halen aktif olarak geliştirildiğine işaret ediyor. Valve'ın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen veri madencilerine ufaktan göz kırptığı görülüyor.

Valve, oynanamayan karakterlerin (NPC) davranışlarını "AI olayları" adı verilen yeni bir sistem üzerinde mükemmelleştiriyor. Dahası; araç sürüşü, rüzgar ve termodinamik mekaniklerin de yine aynı sistemde düzenlendiği görülüyor. NPC'ler artık sadece seslere değil, tüm dinamik olaylara tepki veriyor.

Valve Geliştirme Sürecinde Sona Yaklaştı

HLX projesinin büyük oranda tamamlandığına dair teknik işaretler artışta. Ortaya çıkan dökümantasyon belgeleri, kullanıcıların yeni sistemleri nasıl kullanabileceğine dair açıklamalarda bulunuyor. Mod geliştiricilerinin yararına olacak belgelerin tamamı, oyunun geliştirilme sürecinde sona yaklaştığına işaret ediyor olsa da, Valve halen resmi açıklamada bulunmadığı için Half-Life 3'ün ne zaman çıkacağına dair kesin bir bulguya rastlamak zor. Valve genelde oyuncu topluluğuna sürpriz yaparak öne çıkan bir şirket olduğundan, HLX projesini son ana kadar açıklamayacağı düşünülüyor.