Half-Life 3'ün The Game Awards'taki Duyurusu Direkten Dönmüş! İşte Nedeni

Half-Life 3, duyurulmasını yıllardır beklediğimiz oyunların başında geliyor. On yıldan fazla bir süreye yayılan bekleyiş, The Game Awards 2025 ile son bulabilirmiş ama Valve son anda bu planda geri adım atmış. Üzen gelişmenin detayları haberimizde sizi bekliyor.

The Game Awards'taki Half-Life 3 Duyurusu Nasıl Direkten Döndü?

Her ne kadar arada hayal kırıklıkları yaşıyor olsak da The Game Awards kapanışları genellikle büyük bütçeli yapımlar ile gerçekleştiriliyor. Mesela 2024 yılında Intergalactic: The Heretic Prophet karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz yılın kapanışında da Half-Life 3 ile atom bombası patlatılacakmış. Şirketin geri adım atmasının altında yatan sebep ise Steam Machine olmuş.

Bildiğiniz gibi uzun zamandan beri yaşanmaya devam eden bellek krizi, başımızın yeni belası oldu. Bununla bağlantılı olarak donanım maliyetlerinin netleşememesi ve haliyle de Steam Machine için fiyat etiketi belirlenememesi, Valve için geri adım atma gerekçesi olmuş. Çünkü plana göre Half-Life 3, cihaz için bir vitrin olacakmış. Ne var ki söz konusu belirsizlikler karşısında şirket, dev oyunu geçtiğimiz yıl The Game Awards sahnesine çıkartmanın erken bir hamle olacağını düşünmüş ve geri çekilmiş.

Highguard'ın şovun kapanışında karşımıza çıkmasının da hesapta olmayan bu değişikliğin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Boşluğu doldurmak isteyen organizasyon, çareyi Wildlight Entertainment, Inc. oyununda bulmuş. Bu da geliştiricinin tanıtıma neden herhangi bir ücret ödemediği sorusunun cevabı olmuş gibi görünüyor.

Bu iddialara şimdilik Valve şirketinden herhangi bir teyit veya yalanlama gelmiş değil. Eğer teyit edilir ise, yeni Half-Life için hayli temkinli davranıldığı ortaya çıkmış olacak. Gelişmeleri takipteyiz.