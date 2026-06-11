484 TL'lik Sevilen Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Steam, eskiye kıyasla her hafta sık aralıklarla ücretsiz oyunların dağıtıldığı bir platform hâline gelmiş durumda. Yakın zamanda Gravity Circuit gibi birçok oyunun ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığı platformda şimdi de Scythe Dev Team'in ilgi çekici korku oyunu bedava dağıtılıyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Happy's Humble Burger Farm ücretsiz hâle getirildi. Korku oyunları arasında konumlandırılan bu yapım, normalde dijital oyun mağazasında 10.49 dolara (484 TL) satılıyor fakat bir süre daha devam edecek olan bu fırsat sayesinde hiçbir ücret ödemenize gerek bulunmuyor. Şu an itibarıyla oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kısa süreliğine geçerli olan fırsat, 15 Haziran 2026 saat 16.00'da sona erecek. Yani oyuncuların önünde sadece birkaç gün gibi oldukça kısa bir süre bulunuyor. Bir kez kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar size ait olacak. O yüzden oyuna sahip olmak isteyenlerin biraz hızlı davranması gerekiyor.

Happy's Humble Burger Farm Nasıl Ücretsiz Alınır ve Yüklenir?

Steam uygulamasını açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına tırnakları dahil etmeden "Happy's Humble Burger Farm" yazın.

Eşleşme sonrasında oyunun ismine tıklayarak mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine basın.

Yukarıda yer alan adımları uyguladıktan sonra oyun kütüphanenize eklenecektir. Steam'in eğer masaüstü istemcisini kullanarak söz konusu işlemi gerçekleştirdiyseniz hesabınıza eklendiğinin belirtildiği kısımda bir yükleme seçeneğini de göreceksiniz. Bunun üzerine basarak yüklemeyi otomatik olarak başlatabilirsiniz ama mobil uygulama üzerinden aldıysanız bir bilgisayara Steam'in masaüstü sürümünü indirip kütüphaneye gitmeli ve oyunu bulup üzerine tıkladıktan sonra "Yükle" seçeneğine basmalısınız.

Happy's Humble Burger Farm Nasıl Bir Oyun?

Happy's Humble Burger Farm, fast food restoranında gece vardiyasına çalışan bir karakteri yönettiğimiz yapım. Gelen müşterilerin siparişini alıyor, yemek hazırlıyor, içecekleri dolduruyor ve siparişleri teslim ediyoruz. Mümkün olduğunca çok müşteriyi memnun ederek vardiyayı sorunsuz şekilde atlatmamız gerekiyor.

Bu vardiyada kazandığımız paraları daha hızlı sipariş hazırlamak için kullanabiliyoruz. Tabii, yanlış sipariş vermek ya da müşterileri çok bekletmek de ilerlemenizi zorlaştırıyor. Buraya kadar olan kısım, bunun tipik bir yemek yapma oyunu olduğunu düşündürebilir. Oysaki başta bunun bir korku oyunu olduğunu söylemiştik, değil mi?

Buraya kadar anlatılanlar, oyunun sadece başlangıcıydı. Oyunda sadece sipariş yetiştirmekle sınırlı kalmıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe tuhaf olaylar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bir noktadan sonra etrafı gezip ipucu topluyor, gizli kayıtlar buluyor ve bazı karakterlerin geçmişini araştırıyorsunuz. Yani restoran işi aslında oyuna biraz çeşitlilik katmak için var. Arka planda büyük bir sır perdesini aralamaya çalışıyorsunuz.

Happy's Humble Burger Farm'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-4170

Intel Core i3-4170 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730

NVIDIA GeForce GT 730 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Happy's Humble Burger Farm'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-9750H

Intel Core i7-9750H RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Happy's Humble Burger Farm, bana göre korku türü ile çok yakından ilgilenmeyen kişilerin de oldukça ilgisini çekebilecek bir yapım. Son derece tuhaf bir atmosfere sahip. Bunu sadece karakterlere bakarak bile anlayabiliyorsunuz. Oyunun başında normal sipariş alıp yemek hazırlama gibi rutin işlerle uğraşıyorsunuz. Bu, dikkatinizi oyuna vermenizi sağlıyor. Daha sonra garip olaylar yaşamaya başlıyorsunuz ve bu da oyunun o başlangıçtaki atmosferini bir anda değiştiriyor. Bu tür şaşırtıcı yapımlar tercih edenler için harika bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.