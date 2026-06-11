Kingdom Come: Deliverance ve Dahası, Bazı Oyunculara Ücretsiz Olacak

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Haziran ayında kütüphaneye oynaması birbirinden keyifli oyunlar ekleneceğini duyurdu. Bu yapımları tek tek paylaşan şirket, son duyurusu ile oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı. Listede Life Is Strange: Double Exposure dâhil pek çok etkileyici yapım bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Final Fantasy 16 (PS5)

Sonic X Shadow Generations (PS5 ve PS4)

Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4)

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5)

PlayStation Plus'a Haziran 2026 tarihinde eklenecek oyunlar arasında Final Fantasy 16, Black Desert, Blades of Fire, Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Kingdom Come: Deliverance ve Sonic X Shadow Generations yer alıyor fakat bu oyunlar her bölge için aynı gün içinde erişime açılmayacak.

Bazı oyunlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya'da farklı tarihte çıkacak. Şirket, diğer bölgedekiler içinse tüm oyunların 16 Haziran 2026'da sunulacağını ifade etti. Altı çizilen ülkeler arasında Türkiye yer almadığı için Türk oyuncular da 16 Haziran'da söz konusu yapımlara erişim sağlayabilecek.

Final Fantasy 16 Nasıl Bir Oyun?

Final Fantasy XVI, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Clive Rosfield adlı bir savaşçıyı yönetiyoruz. İntikam alma uğruna büyük bir maceraya çıkan karakterimiz, dünya için büyük tehdit oluşturan düşmanını durdurmaya çalışıyor. Oyun boyunca çok çeşitli yaratıklarla savaşıyoruz. İlerledikçe karakterimizi güçlendirerek daha etkili hâle geliyoruz.

Sonic X Shadow Generations Nasıl Bir Oyun?

Sonic X Shadow Generations, aksiyon ve platform türüne sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Klasik Sonic oynanışa devam edilen bu oyunda bölümleri başarılı şekilde geçip düşmanları yenmeye çalışıyoruz. Özellikle geçmişte birçok Sonic oyunu oynamış kişiler için epey eğlenceli olduğu söylenebilir.

Kingdom Come: Deliverance Nasıl Bir Oyun?

Kingdom Come: Deliverance, Orta Çağ'da geçen gerçekçi açık dünya oyunları arasında konumlandırılıyor. Oyunda Henry adlı bir demircinin oğlunu yönetiyoruz. İstilacılar, köyü basıyor ve kimsenin gözyaşına bakılmıyor. Bu istilacılardan şans eseri kurtulan siz ise hem intikam almaya hem köyünüzü istilacılardan korumaya çalışıyorsunuz.

Life is Strange: Double Exposure Nasıl Bir Oyun?

Life is Strange: Double Exposure, Max Caulfield adlı bir karakteri merkezine alıyor. Ana karakterimizin zamanı manipüle etme yeteneği bulunuyor. Max, Caledon Üniversitesinde fotoğrafçılık yaparken en yakın arkadaşının bir cinayete kurban gitmesine tanık oluyor. Onu kurtarmak içinse zamanı geri alma gücünü kullanmaya çalışıyor ve iki zaman çizgisi ortaya çıkıyor. Birinde arkadaşı ölüyken diğerinde ise hâlâ yaşıyor ama hayati tehlikesi bulunuyor.

Siz de bu iki zaman çizgisinde hareket ederek hem cinayeti çözmeye hem olayın tekrarlanmasını engellemeye çalışıyorsunuz. İki farklı dünyada gidip gelerek ipuçları toplamanız gereken yapımda verdiğiniz kararlarla hikâyeyi şekillendiriyorsunuz. Bu yönüyle daha çok dedektiflik oyunları gibi bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün.

Farming Simulator 25 Nasıl Bir Oyun?

Biraz sakinleştirici bir oyun arayanlara yönelik olan Farming Simulator 25, kendi çiftliğinizi kurabileceğiniz, hayvan yetiştirebileceğiniz, tarla ekip biçebileceğiniz, ormancılıkla uğraşabileceğiniz bir oyun. Bir şeyler üretip satarak para kazanabilmenize olanak tanıyan oyunda gerçekçilik de ön planda. Öyle ki hava koşulları bile ekinlerin verimini etkileme potansiyeline sahip.

Blades of Fire Nasıl Bir Oyun?

Blades of Fire'da Aran de Lira adlı bir savaşçıyı kontrol ediyoruz. Yakın dövüşlerin yaygın olduğu oyunda zamanlama kritik öneme sahip. Ayrıca mesafe ayarlama ve savunma becerileri de hayatta kalmak için kritik rol oynuyor. Yanlış bir harekette bulunmanızın bedelini çok ağır şekilde ödüyorsunuz. O yüzden sabırsız olanlar için pek ideal değil.

Black Desert Nasıl Bir Oyun?

Black Desert, devasa çok oyunculu rol yapma oyunu. Oyunda kendi karakterinizi istediğiniz gibi tasarlamakta özgürsünüz. Daha sonra oyunun sunduğu dünyada istediğiniz gibi dolaşabiliyor, görev yapabiliyor, canavarlarla savaşabiliyor ve diğer oyuncular ile etkileşime geçebiliyorsunuz. Klanınızla savaşlara katılabileceğiniz bu oyunda balıkçılık ve avcılık gibi birçok meslek de yapılabiliyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'a Haziran ayının ilerleyen günlerinde eklenecek olan yapımların çok sayıda oyuncunun dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Life Is Strange: Double Exposure ve Kingdom Come: Deliverance bile haftalarca ekran başından ayrılamamanıza sebep olmak için tek başına yeterli olacaktır. Benzer şekilde Final Fantasy 16 ve diğer yapımlar da eğlenceli vakit geçirme imkânı sağlayarak oyun oynama sürenizi oldukça artıracaktır.