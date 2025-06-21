AI Destekli İşletim Sistemi HarmonyOS 6'yı Alacak Cihazlar Açıklandı

Huawei, Intelligent Agent Framework adını taşıyan yepyeni bir yapay zeka altyapısını baz alan HarmonyOS 6 işletim sistemini resmi olarak duyurdu ve beta sürecine hangi telefon ve tablet modellerinin dahil olacağını açıkladı. Aynı zamanda Geliştirici Beta Programı da 30 Haziran tarihine kadar başvurulara açık olacak.

Şirketin yöneticilerinden Richard Yu, bu işletim sisteminin akıllı etkileşim çağının başlangıcı olacağına inanıyor. Sahnede işletim sistemini tanıtan Yu; güncellemede sadece görsel ve işlevsel iyileştirmelerle yetinmediklerini açıkladı. Yapay zekanın revaçta olduğu dönemde gücünü buradan alan bir platform olarak HarmonyOS 6 şimdilik sadece Huawei cihazlarını destekliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda bu yelpaze genişleyebilir.

Hangi Huawei Telefonlar HarmonyOS 6 Beta Programına Dahil?

Yeni sürümün son kullanıcıya ne zaman sunulacağı açıklanmazken, yaz aylarındaki beta testlerinin ardından sonbaharda geniş çaplı dağıtımın başlaması bekleniyor. Şimdilik HarmonyOS 6 beta programına dahil edilen Huawei telefon ve tablet modelleri şöyle:

Huawei Mate X5

Huawei Mate 60 / Mate 60 Pro

Huawei Mate 70 / Mate 70 Pro

Huawei MatePad Pro 11 (2024)

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)

HarmonyOS 6 Özellikleri

HarmonyOS 6, dikkat çekici bir özellik olan Touch and Share'i de duyurdu. Bu özellik sayesinde Huawei telefon ve bilgisayarlar arasında fiziksel temas kurup dosya playlaşımı yapabiliyorsunuz. Tabii bu telefon ve bilgisayarların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Çalıştırmak için telefonlarını bir bilgisayar ekranına dokunduruyorsunuz. Böylece dosya aktarımı gerçekleştirip oyunlara katılım sağlayabiliyorsunuz.

Bir değer sistem ise ses komutlarına ihtiyaç duymadan çalışan analiz sistemi. Sistem, ekranı analiz ediyor ve bağlamları okuyarak kullanıcıya yardımcı oluyor. Ekrandaki içerikler hakkında bilgiye, yönlendirmeye veya komutlara ihtiyacınız varsa XiaoYi adlı bu sistemi kullanabiliyorsunuz.

XiaoYi, Google'ın geliştirdiği Circle to Search özelliğine benzer şekilde çalışıyor. Bildiğiniz üzere Circle to Search özelliğini kullanarak ekranda gördüğünüz bir ürünü veya nesneyi yuvarlak içine alabiliyorsunuz. Ardından telefon sizin için arama yapıyor, benzer ürünleri sıralıyor.

HarmonyOS 6 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni sürümün bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı ama yaz aylarındaki beta testlerinin ardından sonbaharda geniş çaplı dağıtımın başlaması bekleniyor. Eylül-Kasım civarında dağıtıma başlamaları muhtemel.