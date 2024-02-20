Harry Potter Serisinin Tüm Filmleri BluTV'ye Geldi! (Video)

Vizyona girdiği dönemde oldukça büyük bir başarının altına imza atan ve popülerliğini yıllardır devam ettiren Harry Potter serisi, BluTV'nin içerik kütüphanesine dahil oldu.

İlk olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlayan dijital yayın platformu BluTV, kütüphanesinde yer alan içeriklerin sayısını artırmaya devam ediyor. Platform, YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı bir video ile popüler film serisinin BluTV'ye eklendiğini duyurdu.

"Hogwarts yolcusu kalmasın" notu ile yayımlanan video 1 dakika 5 saniye uzunluğunda. Eğer söz konusu seriyi henüz izlemediyseniz hemen söz konusu dijital yayın hizmeti üzerinden izlemeye başlayabilirsiniz.

Popüler seri sekiz adet filmden oluşuyor. Hikâyenin tam olarak anlaşılabilmesi için filmlerin belirli bir sıraya göre izlenmesi gerekiyor.

BluTV'de Harry Potter Filmleri Nasıl İzlenir?

Popüler dijital yayın platformu üzerinden Harry Potter filmlerini izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında aylık abonelik satın almanız gerekiyor. Ayrıca Hepsiburada Premium üyeliği de BluTV'deki içeriklerin izlenebilmesini sağlıyor.

Harry Potter serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu filmler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.