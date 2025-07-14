Arkadaşlarla Oynanacak Zombi Oyunu Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Zombi oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Ultimate Zombie Defense ücretsiz oldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Ultimate Zombie Defense'a bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Ultimate Zombie Defense Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Ultimate Zombie Defense Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 2.5GHz

2.5GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5000

Intel HD Graphics 5000 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ultimate Zombie Defense Nasıl Bir Oyun?

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Ultimate Zombie Defense'ta ister tek başımzıa ister bir takım kurup bölgeyi savunmamız gerekiyor. Dört kişiye kadar co-op desteğine sahip oyunda silahların yanı sıra tel örgüler, kum torbaları, beton bariyerler, mayınlar ve dahasını kullanabiliyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.