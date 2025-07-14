Arkadaşlarla Oynanacak Zombi Oyunu Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın
Ultimate Zombie Defense ücretsiz oldu. Peki, co-op desteğine sahip olan zombi oyunu nasıl bedava oynanır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Zombi oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Ultimate Zombie Defense ücretsiz oldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Ultimate Zombie Defense'a bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler!
Ultimate Zombie Defense Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba ekle" butonuna basın.
Ultimate Zombie Defense Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5000
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Ultimate Zombie Defense Nasıl Bir Oyun?
En iyi zombi oyunları arasında yer alan Ultimate Zombie Defense'ta ister tek başımzıa ister bir takım kurup bölgeyi savunmamız gerekiyor. Dört kişiye kadar co-op desteğine sahip oyunda silahların yanı sıra tel örgüler, kum torbaları, beton bariyerler, mayınlar ve dahasını kullanabiliyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.