Haziran 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Haziran 2021 en çok indirilen uygulamalar paylaşıldı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının haziran ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar belli oldu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Haziran 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Facebook Instagram Whatsapp Messenger Zoom Snapchat CapCut Telegram Google Meet

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının haziran ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok haziran ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, 65 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 13'ünü Çin'den yüzde 12'sini ise Endonezya'dan elde etti.

Facebook, 52 milyonu aşkın indirme ile Haziran 2021'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 28'ini Hindistan'dan yüzde 7'sini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram yer alırken dördüncü sırasında ise güncellenen gizlilik sözleşmesi ile sık sı kgündeme gelen WhatsApp Messenger konumlandı.

Beşinci sırada Facebook'un anlık mesajlaşma hizmeti Messenger yer alırken altıncı sırada ise Zoom konumlandı. Video konferans uygulaması Zoom'un kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok ciddi ölçüde arttı.

Listenin yedinci sırasında Snapchat yer alırken sekizinci sırasında ise video düzenleme uygulaması CapCut bulunuyor. Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, en çok indirilen uygulamalar listesinin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Listenin son sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin video konferans hizmeti Google Meet konumlandı. Google Meet'in de kullanım oranı COVID-19 salgını sürecinde önemli ölçüde artmıştı.

Haziran 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

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Haziran 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar