Tam anlamıyla bir futbol menajerlik oyunu olan Soccer Manager 2024 APK'da, yönettiğiniz takımın tüm yükünü sırtlamanız gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Invincibles Studio'nun yeni piyasaya sürdüğü Soccer Manager 2024 APK, futbol adına her şeyi üstlenmenize olanak tanıyor. Bir menajerlik oyunu olmasınıyla birlikte, dünya çapındaki binlerce kulüpten birini seçip, kulübün tüm görev yükünü sırtlayabilirsiniz. Transferler yapın, takımınızı kurun ve sezona iyi başlamak adına antrenmanlarınıza başlayın.

Deneyimli futbolcularla sözleşme imzalamanın yanı sıra, bir de genç oyunculara şans vererek ileriye yatırım yapabilirsiniz. Aslında, aldığınız futbolcuların dünya yıldızı olmasına gerek yok. Aksine takım uyumunu ve kimyasını yakalayıp, antrenmanlarınızı ve taktiklerinizi doğru bir şekilde geliştirerek her takımı alt edebilirsiniz.

Gerçekçi bir menajer olmanızı sağlayan SM 24 APK, yerel liglerden şampiyonalara, elemelerden dünya kupalarına kadar her yerde boy göstermenizi hedefliyor. Şampiyon olmak için, stratejinizi iyi belirleyin ve analizlerinizi doğru yapın.

Soccer Manager 2024 APK İndir

Strateji, diziliş ve oyuncu alım-satım haricinde dikkat etmeniz gereken bir konu daha bulunuyor. Daha iyi performans sağlamak ve yüksek sıralamaları hedeflemek için, antrenman sahanızı ve stadyumunuzu yenilemelisiniz. Antrenman hocalığından saha dışına kadar, tüm sorumluluğun sizde olduğu Soccer Manager 24 APK indirin ve gerçekçi bir menajerlik deneyimi yaşayın.

Soccer Manager 2024 Özellikleri