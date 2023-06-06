Car For Sale Simulator 2023 APK çok yönlü özelliklere sahip bir araba takas simülasyonudur.

Raşit Bütüner - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car For Sale Simulator 2023 APK gerçekçi grafikleri ve sunduğu geniş imkânlar neticesinde ilgileri üzerinde toplamayı başaran bir araba simülasyon oyunudur. Aldığınız araçları sıfırdan toplayarak kazanç sağlayabileceğiniz Car For Sale Simulator 2023’te; Avrupa, Asya ve Amerikan markaları arasından seçim yapabilirsiniz.

Car For Sale Simulator 2023 APK İndir

Car For Sale Simulator 2023 APK gerçek zamanlı olarak işleyen ve sürüş fiziklerinin kalitesiyle öne çıkan bir oyun. Bu nedenle programdan kopmadan, trafik kurallarına uyarak yayalara ve yol kenarında bulunan engellere dikkat ederek seyir halinde bulunmanız gerekiyor.

Oyunda para kazanmanın en etkili yolu size verilen görevleri tamamlamak olacaktır. Zira bu görevler, paranın dışında deneyim puanı da kazanmanızı sağlıyor. Kazandığınız paralarla yeni araçlar alabilir, bu araçları modifiye edebilir, hatta yeni bir galeri bile satın alabilirsiniz. Şehrin en büyük galerisine sahip olarak araç piyasasını elinizde tutmak istiyorsanız görevlerin önemini unutmamalısınız.

Car For Sale Simulator 2023 Mobile APK Özellikleri

Car For Sale Simulator 2023 Mobile oldukça geniş bir araç yelpazesine sahip. Spor arabaların haricinde traktör markalarında dahi oldukça geniş seçenekler sunan oyunda; Massey Ferguson, New Holland ya da John Deere gibi markaları tercih ederek farklı tecrübeler edinebilirsiniz. Onları kendi zevkleriniz doğrultusunda modifiye edebileceğiniz gibi müşterilerinizin de beğenilerini kriterleriniz arasında bulundurabilirsiniz.

Car For Sale Simulator 2023 APK oyuncularına geniş seçenekler vadettiği gibi karışıklıkların önüne geçmek adına bir eğitim modu da sunuyor. Dilediğiniz takdirde, oyuna başlamadan bu eğitim modunu tamamlayarak daha zengin bir oyun tecrübesi edinebilirsiniz. Eğitim modu genel olarak araçları, haritayı, satış mecralarını ve kazanç sağlayabileceğiniz diğer unsurları tanıtma üzerine tasarlanmıştır.