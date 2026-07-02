Haziran Ayı İçerisinde En Çok Satış Yapan Markalar: Renault Piyasayı Ele Geçirdi!

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) her ayın başında olduğu gibi otomobil satış rakamlarını paylaştı. Temmuz ayının gelmesi ile haziran ayındaki otomotiv rakamları da netleşmiş oldu. Geçtiğimiz aydaki ciddi düşüşün ardından otomobil satışlarında önemli oranda toparlanma yaşandı. Açıklanan raporda Renault yakaladığı satış adedi ile dikkat çekiyor.

Haziran Ayında Toplam Kaç Adet Araç Satıldı?

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre haziran ayı içerisinde toplamda 105 bin 41 adet otomotiv satışı gerçekleşti. Bu göre toplam araç satışlarında geçtiğimiz aya göre yüzde 26'lık artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise toplamda 118 bin 611 araç satışı yapılmıştı. Bu da satışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 oranında azaldığını gösteriyor.

Haziran ayında gerçekleştirilen toplam satışın 83 bin 978 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Geçtiğimiz ay bu rakam 65 bin 386 adet olarak açıklanmıştı. Bu da önceki aya göre yaklaşık yüzde 28'lik artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 93 bin 676 adet otomobil satışı gerçekleşmiş. Buna göre geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 11'lik düşüşle karşılaşıyoruz.

Ticari araç tarafında haziran ayında ise toplam 21 bin 63 adet araç satılmış. Geçtiğimiz ay bu miktar 18 bin 56 adet olarak belirtilmişti. Ticari araç pazarında geçtiğimiz aya göre yüzde 16 oranında artış yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayına göz attığımızda 26 bin 952 adet ticari araç satışı gerçekleşmiş. Bu rakamlar bizlere geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28'lik düşüş yaşandığını gösteriyor.

Haziran Ayında En Çok Hangi Marka Satış Yaptı?

ODMD tarafından paylaşılan rakamlarda listeye açık ara farkla Renault liderlik ediyor. Fransız üretici haziran ayı içerisinde toplamda 15 bin 412 adet satış yapma başarısı gösterdi. Renault'un toplam satışlarının 14 bin 423 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Fransız üreticiyi 9 bin 791 adetlik toplam satış ile Fiat takip ediyor. Volkswagen'in haziran ayındaki satışı ise 7 bin 713 olarak açıklandı.

Marka Toplam Satış Adedi Renault 15.412 Fiat 9.791 Volkswagen 7.713 Peugeot 6.555 Citroen 5.703 Toyota 5.674 Hyundai 5.415 Opel 5.012 Togg 4.503 Ford 4.481

En Çok Binek Otomobil Satışı Yapan Marka Hangisi?

Renault; Clio, Megane Sedan, Duster ve Boreal ile haziran ayında büyük bir farkla en çok satış yapan marka oldu. Fiat, güçlü Egea satışları sayesinde ikinci olurken, Volksagen ise listede üçüncü sırada yer alıyor. Mercedes-Benz ise haziran ayında gerçekleştirdiği 2 bin 828 adetlik satış ile premium markalar arasında lider.

Marka Binek Otomobil Satış Adedi Renault 14.423 Fiat 6.534 Volkswagen 5.642 Hyundai 5.241 Toyota 4.850 Togg 4.503 Skoda 4.223 Citroen 3.934 Peugeot 3.735 Mercedes-Benz 2.838

Haziran Ayında En Çok Ticari Araç Satışı Yapan Marka Hangisi Oldu?

Ford, uzun yıllardır olduğu gibi yine hafif ticari araç pazarının tepesinde yer alıyor. Haziran ayında 4 bin 3 adetlik satış başarısı gösteren markayı, Fiat 3 bin 257 adet ile izliyor. Türkiye hafif ticari pazarının bir diğer güçlü üyesi Peugeot ise 2 bin 820 adet satış ile üçüncü sırada.

Marka Hafif Ticari Araç Satış Adedi Ford 4.003 Fiat 3.257 Peugeot 2.820 Opel 2.250 Volkswagen 2.071

Editörün Yorumu

Renault, başta yeni Clio olmak üzere piyasayı ele geçirmiş durumda. Şirket ayrıca Megane Sedan, Duster ve Boreal ile en çok satış yapan araç listesinde en üst sıralarda yer almayı başarıyor. Fiat ise üretimi biten Egea ile hâlâ üst sıraları zorluyor. İtalyan üreticinin Egea'nın ardından satış rakamlarının nasıl etkileneceğini merakla bekliyorum. Egea'nın ardından Renault'un satışlardaki dominasyonu bir kat daha artabilir.