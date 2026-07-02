Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Renault Clio'dan Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault Clio, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Fiat, Togg, KG Mobility, Nissan ve Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 4.807 adet Fiat Egea Sedan: 4.742 adet Renault Megane Sedan: 3.467 adet Togg T10X: 2.933 adet Toyota Corolla: 2.728 adet Renault Duster: 2.493 adet Renault Boreal: 2.160 adet KG Mobility Torres: 1.942 adet Nissan Qashqai: 1.923 adet Hyundai i20: 1.818 adet

Renault Clio'nun Haziran Ayında Pazar Payı Nedir?

Renault Clio, geçtiğimiz ay 4 bin 807 satış adedine ulaştı. Clio'nun Haziran ayında pazar payı yüzde 5,72 oldu. Bu otomobil, mayıs ayında da zirvede konumlanmıştı. B2 segmentinde yer alan Araba mayıs ayında 3 bin 970 adet satılmıştı. Otomobilin o dönem pazar payı yüzde 6,07 seviyesindeydi.

Fiat Egea Sedan'ın Haziran Ayında Pazar Payı Nedir?

Fiat Egea Sedan, 2026 yılının haziran ayında 4 bin 742 adet satıldı. Otomobilin pazar payı geçtiğimiz ay yüzde 5,65 oldu. C1 segmentinde yer alan bu araba mayıs ayında altıncı sırada yer almıştı. Egea Sedanın satış adedi mayıs ayında 1.888 olmuştu. Otomobilin o dönemde pazar payı 2,89'du.

Renault Megane Sedan'ın Haziran Ayında Pazar Payı Nedir?

Üçüncü sırada yer alan Renault Megane Sedan, geçtiğimiz ay 3 bin 467 satış adedine ulaştı. Otomobilin pazar payı yüzde 4,13'e ulaştı. Otomobil 2026 yılının mayıs ayında 2 bin 677 adet satılmıştı. C1 segmentinde bulunan otomobil o dönemde ayında yüzde 4,09 pazar payına sahipti.

Togg T10X'in Haziran Ayında Pazar Payı Nedir?

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 2 bin 933 adet satıldı. C7 segmentinde yer alan otomobilin pazar payı 3,49 oldu. Otomobil mayıs ayında 1.832 adet satılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı o dönem yüzde 2,80 seviyesindeydi.

2026'nın İlk 6 Ayında En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 28.892 adet Renault Megane Sedan: 17.375 adet Toyota Corolla: 17.215 adet Fiat Egea Sedan: 14.766 adet Toyota C-HR: 13.992 adet Renault Duster: 12.863 adet Togg T10X: 12.003 adet Hyundai i20: 11.919 adet Volkswagen Taigo: 11.741 adet Peugeot 2008: 10.656 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de 2026 yılının ilk altı ayında yani ocak ve haziran ayları arasında en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobil, bu dönemde 28 bin 892 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu otomobili 17 bin 375 satış adediyle Renault Megane Sedan takip etti.

Üçüncü sırada 17 bin 215 satış adedi ile Toyota Corolla, dördüncü sırada ise 14 bin 766 satış adedi ile Fiat Egea Sedan konumlandı. Toyota C-HR ise ocak-haziran ayları arasında 13 bin 992 adet satılarak beşinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 12 bin 863 satış adedi ile Renault Duster ve 12 bin 3 satış adedi ile Togg T10X takip etti.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesini göz önünde bulundurduğumda Renault Clio'nun Türkiye'de çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Otomobil aylardır zirvedeki yerini koruyor. Ocak-Haziran döneminde bile ilk sırada Renault Clio bulunuyor. Mayıs ayında altıncı sırada yer alan Fiat Egea Sedan'ın Haziran ayında ikinci sıraya yükselerek önemli bir başarı elde ettiğini belirteyim.