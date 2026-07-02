Hem Bütçe Dostu Hem Dev Bataryalı! Moto G77 Power İçin Tarih Verildi

Motorola, G Power serisinin en yeni modellerinden biri olmaya hazırlanan Moto G77 Power'ın tanıtım tarihini açıkladı. Bununla birlikte bir sonraki model için geri sayım resmen başladı. Cihaz, standart modelden (Moto G77) farklı olarak daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

Moto G77 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

Moto G77 Power, 8 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Lansman gününde söz konusu modelin üzerini kapatan perde resmen aralanacak. Böylece akıllı telefonun kullanıcılara hangi özellikleri sunacağı ve buna sahip olmak için ne kadar tutarda ödeme yapılması gerektiği gibi merak edilen detaylar da açıklığa kavuşacak.

Moto G77 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Moto G Power serisi, bütçe dostu bir seri ve bu nedenle modellerin fiyatı da düşük tutuluyor. Hatırlatmak gerekirse Moto G67 Power için 15 bin 999 rupi (7 bin 841 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. G77 Power'ın önceki modele göre daha güçlü donanıma sahip olması bekleniyor. Bunu göz önüne alacak olursak serinin bir sonraki modelinin 20 bin rupi (9 bin 803 TL) civarı bir fiyata sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de satılması hâlindeyse fiyat vergilerle birlikte 18 bin TL'yi bulabilir.

Moto G77 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de Edge 70 ve Razr 60 modelleri satılıyor ancak G Power serisi bunların arasında yer almıyor. O yüzden Moto G77 Power'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Moto G77 Power'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 50 MP (Sony LYTIA 600) ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

50 MP (Sony LYTIA 600) ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı Ön Kamera: 32 MP

Moto G77 Power'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Moto G77 Power, YouTube, Netflix ve benzeri platformlar üzerinden dizi, film ve video seyretmek için yeterli olan 6,72 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla birlikte piyasaya sürülecek. Cihaz, menüler arasında geçiş yaparken, sosyal medyada aşağı kaydırırken ve benzeri durumlarda akıcı bir hissiyat sağlayan 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu arada ekran, corning Gorilla Glass teknolojisi ile korunacak. Çok yüksekten olmadığı sürece düşmelere karşı dayanıklı olacağını söyleyebiliriz. Benzer şekilde çizilmelere karşı da oldukça dayanıklı bir yapıda.

Moto G77 Power'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Hatırlatmak gerekirse Moto G77, 5.200 mAh'lik batarya ile donatılmıştı. Bu akıllı telefonun standart modele göre artısı ise özellikle pil ömründe olacak. 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde özellikle cihazı gün içinde yoğun bir şekilde kullanacak olanlar ciddi bir avantaja sahip olacak. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirseniz bile şarjı hızlı şekilde bitmeyecek.

Editörün Yorumu

Moto G77 Power'ın özellikle daha önce 60Hz yenileme hızına sahip akıllı telefon kullanan kişiler için büyük bir yenilik olacağını düşünüyorum. 60Hz ekranlı bir telefondan 120Hz ekranlı telefona geçmek gerçekten de çağ atlamış gibi hissettiriyor. Arayüz çok daha akıcı bir hâle gelirken desteklenen oyunlarda da oldukça büyük bir avantaja sahip olunuyor.

Tabii, modelin tek artısı yenileme hızı değil. Bununla beraber batarya kapasitesi de geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini toplamasını sağlayacak. Öyle ki bu model, 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde kullanıcı günün büyük bir kısmını sosyal medyada gezinerek geçirse bile onu yarı yolda bırakmayacaktır.