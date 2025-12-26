RTÜK’ün Ceza Kestiği Dizi Zirvede! Türkiye’de En Çok İzlenenler Açıklandı

Popüler dijital akış platformu HBO Max, Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’deki yayın hayatına resmen başladı. Kısa sürede birçok içeriği aboneleriyle buluşturan şirket, şimdiyse ülkemize özel olarak hazırladığı en çok izlenen dizi ve filmler listesi ile karşımıza çıktı. Bu sayede kullanıcıların hangi yapımlara yoğun ilgi gösterdiği belli oldu. İşte HBO Max Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler!

HBO Max Türkiye'de En Popüler Yapımlar

Paylaşılan listelere baktığımızda dizi tarafında Jasmine'nin birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Kısa süre önce yayınlanmaya başlanan ve yetişkinlere yönelik müstehcen sahneleriyle tüm Türkiye'nin dikkatini çeken yapım, bu nedenle RTÜK tarafından cezaya çarptırılmıştı. Hatta dizi hakkında katalogdan kaldırma kararı da verilmişti. Ancak HBO Max, Jasmine'yi platformunda tutmaya devam ediyor.

İkinci sırada Feride bulunuyorken, onu sırasıyla IT: Welcome to Derry, Ben Bu Boşluğu Nasıl?, The Seduction ve The Pitt takip ediyor. Listede ayrıca Naked, Border Control Turkey, Pavilion ve X-Rated Queen gibi yapımlar da çok izlenenler arasında öne çıkıyor.

Film tarafına baktığımızda ise listenin zirvesinde The Matrix yer alıyor. 1999 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türündeki yapımı ikinci sırada The Hobbit: An Unexpected Journey takip ediyor. Listede ayrıca The Matrix Reloaded, Final Destination, The Hobbit: The Desolation of Smaug, The Hobbit: The Battle of the Five Armies ve The Silence of the Lambs gibi yapımlar da üst sıralarda bulunuyor. G.O.R.A., Final Destination Bloodlines ve The Matrix Revolutions ise en çok izlenen filmler arasında kendine yer bulmuş görünüyor.

Türkiye'de En Popüler Filmler

The Matrix The Hobbit: An Unexpected Journey The Matrix Reloaded Final Destination The Hobbit: The Desolation of Smaug The Hobbit: The Battle of the Five Armies The Silence of the Lambs G.O.R.A. Final Destination Bloodlines The Matrix Revolutions

Türkiye'de En Popüler Diziler

Jasmine Feride IT: Welcome to Derry Ben Bu Boşluğu Nasıl? The Seduction The Pitt Naked Border Control Turkey Pavilion X-Rated Queen

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HBO Max Türkiye'de en popüler dizi ve filmler arasında görmeyi beklediğiniz bir içerik var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.