Netflix Açıkladı: HBO Max Kapanacak mı?

Netflix, geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın dikkatini çeken bir adım attı. Öyle ki şirket, Warner Bros. ile HBO Max’i satın alacağını duyurdu. Bu hamleyle hem dünya çapında popüler diziler hem de efsanevi filmler tek bir çatı altına girdi. Anlaşmanın duyurulmasının ardından bazı sektör kaynakları ise rekabetin azalabileceğini dile getirdi.

Öte yandan hâlâ bazı belirsizlikler bulunuyor. HBO Max’teki içeriklerin Netflix platformuna gelip gelmeyeceği ve aboneliklerin nasıl etkileneceği merak konusu. Bu sorulara yanıt vermek ve abonelerini bilgilendirmek isteyen Netflix, kullanıcılarına bir e-posta gönderdi.

Netflix: İki Platform Ayrı Ayrı Çalışmaya Devam Edecek

Netflix’in kullanıcılarla paylaştığı bilgilere göre Harry Potter, Friends, Game of Thrones ve DC Evreni gibi ikonik yapımlar yakında Netflix platformunda da izlenebilecek. Ancak bu HBO Max’in kapanacağı anlamına gelmiyor. Şirket, her iki platformun da ayrı ayrı hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. Bu bağlamda mevcut HBO Max abonelerinin şimdilik herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Netflix CEO’su Ted Sarandos, Warner Bros. filmlerinin sinemalarda gösterilmeye devam edeceğini açıkladı. Bu sayede hem sinema izleyicileri hem de dijital platform kullanıcıları alıştıkları deneyimi sürdürebilecek.

Satın Alım Ne Zaman Tamamlanacak?

Netflix, Warner Bros. ve HBO Max’in satın alınabilmesi için düzenleyici kurumlar ve hissedarların onayını bekliyor. Şirket, sürecin tamamlanmasının 12 ila 18 ay arasında süreceğini açıkladı. Toplam değeri 72 milyar dolar olan anlaşma, borçlar dahil edildiğinde 82,7 milyar dolara ulaşıyor. İşlem tamamlandığında tüm Warner Bros. stüdyoları ve oyun işleri Netflix tarafından yönetilecek.

