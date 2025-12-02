Herkes Şaşkın: Popüler Oyunun Kapladığı Alan Tam Yüzde 85 Düştü!

Arrowhead Game Studios’un geliştirdiği ve Sony Interactive Entertainment’ın yayımladığı üçüncü şahıs nişancı oyunu HELLDIVERS 2 için bilgisayar oyuncularını sevindiren önemli bir duyuru paylaşıldı. Stüdyo, başka bir oyun şirketinden aldığı teknik destekle oyunun dosya boyutunu tam yüzde 85 oranında küçültmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

HELLDIVERS 2 PC Sürümü Yüzde 85 Daha Az Yer Kaplayacak

Oyun şu ana kadar bilgisayarda 154 GB yer kaplıyordu. Bu boyut ise oldukça yüksekti. Zira günümüzde en fazla tercih edilen bilgisayar depolama kapasitesi olan 512 GB’ın neredeyse üçte birini tek başına dolduruyordu. Bu durum ise pek çok oyuncunun sadece HELLDIVERS 2 için bazı oyunları silmesine neden oluyordu. Neyse ki artık buna gerek yok.

Geliştirici şirket, Ghost of Tsushima: Legends ve The Last of Us Part II Remastered gibi yapımlarla tanınan Nixxes ile iş birliği yaparak HELLDIVERS 2’nin boyutunu 23 GB’a kadar düşürmeyi başardı. Bu da yaklaşık 131 GB’lık ciddi bir küçülme anlamına geliyor.

HELLDIVERS 2 Nasıl Bir Oyun?

HELLDIVERS 2, oyuncuların Super Earth adına farklı gezegenlere gidip istilacı yaratıkları ve robotları yok ederek galaksiyi düşmanlardan arındırdığı bir yapım. Oyuncular görevleri tamamlayarak gezegenleri kurtarır ve galaksiyi daha güvenli bir yer haline getirmek için mücadele eder.

HELLDIVERS 2 Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i7-4790K

veya AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K

veya AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

veya AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060

veya AMD Radeon RX 6600XT Bellek (RAM) 8 GB 16 GB

