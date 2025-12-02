Herkes Şaşkın: Popüler Oyunun Kapladığı Alan Tam Yüzde 85 Düştü!
Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen HELLDIVERS 2'nin PC sürümü artık yüzde 85 daha az yer kaplayacak. Buna göre bundan böyle 23 GB alan gerekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Arrowhead, Nixxes ile iş birliği yaparak HELLDIVERS 2 dosya boyutunu yüzde 85 azaltmayı başardı.
- Böylelikle oyunun boyutu 23 GB'a kadar düştü.
- Yaklaşık 131 GB'lık ciddi bir küçülme yaşandı.
Arrowhead Game Studios’un geliştirdiği ve Sony Interactive Entertainment’ın yayımladığı üçüncü şahıs nişancı oyunu HELLDIVERS 2 için bilgisayar oyuncularını sevindiren önemli bir duyuru paylaşıldı. Stüdyo, başka bir oyun şirketinden aldığı teknik destekle oyunun dosya boyutunu tam yüzde 85 oranında küçültmeyi başardı. İşte ayrıntılar…
HELLDIVERS 2 PC Sürümü Yüzde 85 Daha Az Yer Kaplayacak
Oyun şu ana kadar bilgisayarda 154 GB yer kaplıyordu. Bu boyut ise oldukça yüksekti. Zira günümüzde en fazla tercih edilen bilgisayar depolama kapasitesi olan 512 GB’ın neredeyse üçte birini tek başına dolduruyordu. Bu durum ise pek çok oyuncunun sadece HELLDIVERS 2 için bazı oyunları silmesine neden oluyordu. Neyse ki artık buna gerek yok.
Geliştirici şirket, Ghost of Tsushima: Legends ve The Last of Us Part II Remastered gibi yapımlarla tanınan Nixxes ile iş birliği yaparak HELLDIVERS 2’nin boyutunu 23 GB’a kadar düşürmeyi başardı. Bu da yaklaşık 131 GB’lık ciddi bir küçülme anlamına geliyor.
HELLDIVERS 2 Nasıl Bir Oyun?
HELLDIVERS 2, oyuncuların Super Earth adına farklı gezegenlere gidip istilacı yaratıkları ve robotları yok ederek galaksiyi düşmanlardan arındırdığı bir yapım. Oyuncular görevleri tamamlayarak gezegenleri kurtarır ve galaksiyi daha güvenli bir yer haline getirmek için mücadele eder.
HELLDIVERS 2 Sistem Gereksinimleri
|Bileşen
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|İşletim Sistemi
|Windows 10 (64-bit)
|Windows 10 (64-bit)
|İşlemci
|Intel Core i7-4790K
veya AMD Ryzen 5 1500X
|Intel Core i7-9700K
veya AMD Ryzen 7 3700X
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
veya AMD Radeon RX 470
|NVIDIA GeForce RTX 2060
veya AMD Radeon RX 6600XT
|Bellek (RAM)
|8 GB
|16 GB
