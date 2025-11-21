Steam'de Üç Oyun Kısa Süreliğine Bedava Oldu! Hemen Oynayın

Aksiyon ve rol yapma, strateji ve sandbox oyunlarını oynamaktan keyif alır mısınız? Öyleyse sadece sınırlı süreliğine geçerli kampanya kapsamında ücretsiz olarak oynanabilmeye başlanan üç oyunu mutlaka denemelisiniz. Bu ücretsiz oyunlar kısa süre sonra tekrar ücretli hâle geleceği için acele etmenizde fayda var.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Wildgate, Hearts of Iron IV ve Goat Simulator 3, Steam'de kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Normalde Wildgate 14.99 dolar (636 TL), Hearts of Iron IV 29.99 dolar (bin 272 TL), Goat Simulator 3 ise 14.99 dolar (636 TL) fiyat etiketiyle satılıyor ancak bu hafta sonuna özel her üç oyunu da belirli bir süre boyunca hiçbir ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz.

Bu üç oyun, 24 Kasım saat 21.00'de tekrardan ücretli hâle gelecek. Bu tarihten sonra oyuna erişiminizi kaybedeceksiniz. Deneme süresi boyunca oyunun sunduğu deneyim hoşunuza giderse bu oyunları satın almayı tercih edebilirsiniz. Goat Simulator 3 için şu an yüzde 60 oranında indirim uygulanıyor. 24 Kasım'da sona erecek indirim sayesinde oyunu 14.99 dolar (636 TL) yerine 5.99 dolara (254 TL) alabiliyorsunuz.

Hearts of Iron IV ve Wildgate'i indirimli olarak almak için daha uzun zamanınız olacak. Wildgate için şu an yüzde 50 oranında, Hearts of Iron IV içinse yüzde 70 oranında indirim uygulanıyor. Wildgate'e 7.49 dolara (317 TL), Hearts of Iron IV'e ise 8.99 dolara (381 TL) fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.

Wildgate Fragmanı

Wildgate Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [4 GB] / Radeon RX 570 [4 GB] / Intel Arc A380 [6 GB]

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [4 GB] / Radeon RX 570 [4 GB] / Intel Arc A380 [6 GB] DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 9 GB

Hearts of Iron IV Fragmanı

Hearts of Iron IV Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

Windows 10 Home (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 750 / AMD FX 4300

Intel Core i5 750 / AMD FX 4300 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 470 (1.28GB) / AMD HD 5850 (1GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) / AMD Radeon RX Vega 11

Nvidia GeForce GTX 470 (1.28GB) / AMD HD 5850 (1GB) / Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) / AMD Radeon RX Vega 11 DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

Goat Simulator 3 Fragmanı

Goat Simulator 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: i5 4690k

i5 4690k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GTX 1050 Ti (4GB VRAM)

GTX 1050 Ti (4GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 12 GB

Peki, siz Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında diğer oyunculara tavsiye edebileceğiniz bir oyun bulunuyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşmayı unutmayın.