Her Şey Yapay Olacak: Porsche'den İlginç Karar!

Elektrikli otomobillerin şüphesiz en çok eleştiri aldıkları konulardan biri de yapaylıktır. Zira elektrikli araçlar egzoz sesine veya motor seslerine sahip olmadıkları için özellikle otomobil tutkunları tarafından ruhsuz varlıklar olarak nitelendiriyor. Porsche bu noktada önemli bir adım atmak istiyor. Araçlara yapay sesler ekleyerek otomobillerine bir ruh katmak istiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Porsche, Elektrikli Araçlara Sahte Vites Geçişleri Getiriyor

Elektrikli araçlar sessizlikleriyle dikkat çekerken birçok otomobil tutkunu bu araçların “ruhsuz” olduğunu düşünüyor. Motor sesinin ve vites geçişlerinin olmaması sürüş keyfini azaltan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Porsche ise bu algıyı değiştirmek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor; sahte vites geçişleri ve yapay motor sesleri.

Porsche’nin prototip filo yöneticisi Sascha Niesen Mart ayında bu yeni sistemi test etti. The Drive’a verdiği röportajda başlangıçta teknolojiyi yapay bulduğunu, ancak test ilerledikçe bundan keyif aldığını söyledi. Sistem gerçekçi bir deneyim sunmak için dikkatle tasarlandı. Porsche mühendisleri Cayenne V8 motorunun seslerini kaydedip elektrikli güç aktarma organına uyarladı. Niesen’in ifadesine göre bu sistem gerçek bir tork konvertörlü şanzıman gibi hissettirdi ve farkı anlamak oldukça zordu.

Ancak Porsche bu alanda yalnız değil. Zira Hyundai Ioniq 5 N sahte vites geçişlerini kullanıcılarına sunarak bu deneyimi “oyun değiştirici” olarak tanımlamıştı. Öte yandan Ferrari de ilk elektrikli modelinde benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Porsche’nin de bu akıma katılması sürüş deneyiminde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Peki siz otomobillerde yapay ses efektleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...