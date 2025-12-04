Konuşan Silahlar ve Sınırsız Eğlence: High on Life 2 Oynanış Videosu

Önümüzdeki yıl çıkacak dikkat çeken High on Life 2, ilk oynanışı ile karşımıza çıktı. En az ilki kadar eğlenceli bir deneyimin bizi beklediği her halinden belli oluyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

High on Life 2 Oynanış Videosu, Oyun Hakkında Daha Fazla Fikir Veriyor

High on Life devam oyunu, Haziran ayındaki Xbox Games Showcase sırasında duyurulmuştu. Selefinin kaldığı yerden hikayeyi devam ettirecek olan High on Life 2, 13 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulacak. İlk günden de Game Pass kütüphanesine eklenecek. IGN tarafından yayınlanan ilk oynanış videosunda, üç merkezden birisi olan Pinkline Harbor gösteriliyor. İki muhafız ile karşılaşıyoruz. Elimizdeki silaha göre diyalog seçenekleri değişiyor olup, her silah da kişiliğine özgü cevaplar sunuyor.

Videonun ilerleyen safhalarında kaykay ile tren raylarının üzerinde gider iken, yeni kazanılan müttefikten farklı bir kaykay da alabilmek mümkün oluyor. Kaykay ile akrobasi hareketleri yapılan ince platformdan çatılara kadar birçok yerde gidebilmek ve bu esnada arandığımıza dair bir posteri yırtıp atabilmek de mümkün oluyor. Video sırasında ayrıca bir yapay zeka karakteri vakumlu silah ile boğulmaktan kurtardığımız bir yan görev de ekranımıza geliyor.

Sonlara doğru Pinkbellies Bar and Grill isimli bir ana görev noktasına ulaşılıyor. Ne var ki bu yere gelebilmek için, iki Lugblob bulmak ve kapıyı açmak gerekiyor. Genel olarak, en az selefi kadar eğlenceli ve mizahi yönüyle de dikkat çeken bir devam oyunu bizi bekliyor gibi görünüyor. Söz konusu oynanışa aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hikayeye göre galaksiler arası bir şebekeyi yok etmemizin ve insanlığı kurtarmamızın ardından, geçmişten gelen gizemli bir karakter ortaya çıkıyor. Dahası ise kız kardeşimizin peşimize düşmesiyle, galaksiyi yeniden bir kaosa sürükleyen devasa çaptaki bir komplonun da fitili ateşlenmiş oluyor.

Mizahi yapının korunduğu devam oyununda, uzaylı silah arkadaşlarımız ile o gezegen senin bu gezegen benim gezecek ve aksiyon dolu görevlerden görevlere koşacağız. Bizi renkli dünyalar ve sıra dışı diyaloglar ile dolu, son derece eğlenceli bir deneyim bekliyor olacak.