Çıkışı Olay Olacaktı, Kimse Beğenmedi! Yeni Oyun Oyuncuların Hışmına Uğradı

Oyun dünyasının uzun bir süredir merakla beklediği Highguard, kısa süre önce piyasaya sürüldü. Apex Legends benzeri olmasıyla dikkat çeken oyun, çıkışından sadece birkaç gün geçmesine rağmen resmen oynucuların hışmına uğradı. Yapımı neredeyse kimse beğenmedi.

Highguard, Oyuncuların Hışmına Uğradı!

Wildlight Entertainment tarafından geliştirilip 26 Ocak'ta Steam üzerinden piyasaya sürülen Highguard, takım tabanlı yapıya sahip, ücretsiz oynanabilen çok oyunculu bir FPS olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, kendine özgü yetenekleri bulunan karakterler arasından seçim yaparak mücadeleye katılır ve rekabetçi bir PvP deneyimi yaşar.

Highguard, daha çıkışının üzerinden bir hafta geçmemesine rağmen "Çoğunluklu Olumsuz" incelemeyle gündeme geldi. Şimdiye kadar binlerce oyuncu tarafından incelenen oyun, neredeyse kimse tarafından beğenilmedi. Yorumlara göz attığımızda puanın bu kadar düşük olmasının başlıca sebeplerinin optimizasyon sorunları ve vuruş hissiyatının tatmin edici olmaması öne çıkıyor. Hatta eğitimi geçmeden oyunu sildiğini söyleyenler bile var.

Geliştirici şirketin yakında yayımlayacağı güncellemelerle mevcut tüm sorunları çözmesi bekleniyor. Her ne kadar yeni sürümlerin çıkış tarihi henüz net olmasa da oyuncuların beklentisi oldukça yüksek. Gözler Wildlight Entertainment'ta.

Highguard Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 8 GB 12 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB Nvidia RTX 2080 8 GB / AMD RX 6650 XT 8 GB Depolama Alanı: 25 GB (SSD önerilir) 25 GB (NVMe SSD) DirectX Sürümü: DirectX 12 DirectX 12

