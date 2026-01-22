Sevilen Ücretsiz Oyun Steam'den Kaldırılıyor! Almak İçin Acele Edin

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de yer alan bir oyun ile ilgili üzücü bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda Puppet Master: The Game çok yakında Steam'den kaldırılacak. Belirtilen tarihten önce oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Puppet Master: The Game Steam'den Kaldırılacak

Geliştişrici October Games, Puppet Master: The Game için önemli bir duyuru yaptı. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Puppet Master: The Game ve tüm DLC'leri, 25 Şubat 2026 tarihinde Steam'den kaldırılacak. Oyuncular, bu tarihten itibaren oyunu kütüphanesine ekleyemeyecek.

Oyunu söz konusu tarihten önce kütüphanesine ekleyen oyuncular için herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu oyuncular, oyuna ve tüm DLC'lere erişmeye devam edebilecek. Oyunu kütüphaneye eklemek için öncelikle Steam'i açın ve Puppet Master: The Game sayfasını görüntüleyin. Son olarak "Oyunu Oyna" seçeneğini seçip işlemi tamamlayın.

Puppet Master: The Game Fragmanı

Puppet Master: The Game Nasıl Bir Oyun?

Korku filmi serisi Puppet Master’dan uyarlanan Puppet Master: The Game, ücretsiz online aksiyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyuncular, bir karakter seçip birbirleriyle mücadele etmeye başlayabiliyor. Oyunda her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bu, her maçta farklı taktikler denemeyi teşvik ediyor.

Oyunda dört farklı mod bulunuyor. Örneğin bir modda tek başımıza hayatta kalma mücadelesi verirken diğer modda ise takım oyunu ve strateji kritik bir yol oynuyor. Modların farklı deneyimler sunması, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor. 2024 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Puppet Master: The Game Sistem Gereksinimleri