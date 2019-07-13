Hindistan da Ay’a Gidiyor

Ay’a gitmeyi planlayan ülkeler kervanına Hindistan da katılıyor. Son zamanlarda Uzay çalışmalarına hız veren Hindistan, "Uzay yarışında ben de varım." diyor.

Ay’a gitmek için son hazırlıklarını yapan Hint Uzay Araştırmaları Ajansı, Eylül ayında Ay’a indirmeyi planladıkları yeni uzay aracını tanıttı.

Chandrayaan - 2 adı verilen Ay kaşifinin tanıtımının yanı sıra, Ay görevinin aşamalarını gösteren bir de animasyon yayınlandı.

Plana göre, 'bilge' anlamına gelen Ay kaşifi, Ay’ın güney kutup bölgesine indirildikten sonra robot kaşif yüzeyde araştırmalarına başlayacak. Böylece, daha önce fazla incelenmemiş olan güney bölgelerinde mineral ve su izi aranacak.

Hindistan’ın Ay görevi, düşük maliyetiyle rakiplerinden ayrılıyor. Çünkü bu projenin maliyeti sadece 141 milyon dolar.

Hint Uzay Ajansı, bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nun ünlü sloganına atıfta bulunarak, "Kimsenin gitmediği yere cesaretle gideceğiz." açıklamasında bulundu.