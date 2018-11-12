Hint Okyanusu'nun Dibinde Rüya Gibi Bir Gece Geçirmek 270 Bin Lira

Lüks içinde, Hint Okyanusu’nun dalgalarının altında bir gece geçirmek ister miydiniz? Eğer kulağa hoş gelen bir teklif olduğunu düşünüyorsanız 50,000 bin dolarınızı hazırlayarak, Condrad Maldives Rangali Island isimli hotelde bu hayali gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Dünyanın ilk su altı hoteli olarak tanıtılan Condrad Maldives Rangali Island, gözlerinizi yaşartacak fiyatıyla da dikkatleri çekti. Gecelik fiyatı 50 bin dolar yani günümüz döviz kuruyla yaklaşık 270 bin lira olan hotel, bu fiyat karşılığında size 9 kişinin kalabileceği iki katlı bir oda sunuyor. İlk katı normal bir Maldivler hoteli gibi tasarlanan oda, alt katındaysa çok az görebileceğiniz bir tür deniz altı deneyimi sunuyor.

50 bin doların içerisine sadece odayı dahil etmeyen hotel sahipleri, kaldığınız süre boyunca kullanabileceğiniz bir sürat motoru ve 7/24 hizmetinizde olan elemanlar da vaat ediyor. İstediğiniz zaman istediğiniz yemeği pişirmeye hazır bulunan bir şefin bile olduğu paketle birlikte çevrenizde kimsenin olmadığı bir plaj da barındırıyor.

Bir banyonun, oturma alanının ve devasa boyutta bir yatak da barındıran alt kattaysa 180 derecelik denizaltı manzarası yer alıyor. Daha önce Singapur’da açılan Ithaa otelinin yapısına oldukça benzer bir tasarım anlayışı sergileyen Condrad, The Muraka adını verdiği villa için şimdiden rezervasyonlar almaya başladığını da dile getiriyor.