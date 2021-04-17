HITMAN 3 Satış Miktarı Rekor Kırdı: Yeni Stüdyo Açıldı!

HITMAN 3 satış miktarı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. IO Interactive CEO'su Hakan Abrak tarafından aktarılan bilgilere göre serinin yeni oyunu çok büyük bir başarı elde etti. Bu başarının sonucunda yeni bir stüdyo daha açıldı. Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

HITMAN 3 Satış Miktarı Ne Durumda?

IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN III, 2021 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch, PC ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Aksiyon ve gizlilik ögelerini başarılı bir şekilde yansıtan video oyunu, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir başarının altına imza attı.

Ajan 47'yi kontrol ettiğimiz oyun, çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki IO Interactive CEO'su Hakan Abrak tarafından yapılan açıklama da bunu kanıtlar nitelikte. Abrak, yaptığı açıklamada, HITMAN 3'ün HITMAN 2'den yüzde 300 oranında daha fazla sattığını duyurdu.

Serinin bir önceki oyunu olan HITMAN 2, 13 Kasım 2018 tarihinde satışa sunulmuştu. Warner Bros Interactive Entertainment tarafından yayımlanan video oyunu da çok beğenilmişti. Video oyunu PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına çıkmıştı.

Serinin yeni oyunu, IO Interactive firmasının yayıncılığını üstlendiği ilk oyun olma özelliğine sahip. Aktarılan bilgilere göre HITMAN 3, serinin en yüksek inceleme puanlarına sahip. Şirket, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bazı zorluklarla karşılaşmış. Geliştirme sürecindeki maliyet, oyun çıktıktan bir hafta içerisinde elde edilmiş.

HITMAN, IO Interactive'in yeni stüdyo açmasına olanak sağlayacak kadar iyi bir başarı elde etti. Geliştirici, IO Barcelona'nın açıldığını duyurdu. Açılan yeni stüdyo, mevcut Kopenhag ve Malmö stüdyoları ile birlikte gelecekteki HITMAN içeriklerinin ve henüz duyurusu gerçekleşmemiş yeni bir IP ile beraber Project 007'nin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Geçtiğimiz hafta serinin yeni oyununa tek şanslık suikast görevleri gelmişti. The Collector olarak isimlendirilen göreve 19 Nisan tarihine kadar erişilebiliyor. Oyuncular, The Politician isimli görevi ise 23 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında oynayabilecek. Bu görevlerde başarılı bir suikast yapmanız için tek bir şansınız bulunuyor.