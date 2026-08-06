FC 26'yı 35 TL'ye Oynama Fırsatını Kaçırmayın! EA Play İndirime Girdi

Çok sayıda oyunu ekstra ücret ödemeden oynayabilmenizi sağlayan EA Play aboneliği indirime girdi. İşte ucuz oyun oynama fıratı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Epic Games mağazasında ise EA Play aboneliği 219,99 TL'den 35,19 TL'ye düştü.
  • EA Play'in bir aylık aboneliği Steam'de 5.99 dolar (285 TL) yerine 1.20 dolar (57 TL) satılmaya başlandı.
  • EA Play, aylık veya yıllık ücret karşılığında EA oyunlarından oluşan bir kütüphaneye erişim imkânı sağlıyor. Kütüphande FC 26'dan Star Wars Jedi: Survivor'a kadar çok sayıda oyun bulunuyor.

Electronic Arts'ın oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam ve Epic Games mağazalarında başlayan bir kampanya ile birlikte EA Play aboneliği indirime girdi. Bununla birlikte EA Sporrts FC 26 dahil olmak üzere pek çok oyunu çok ucuza oynamak mümkün hâle geldi.

EA Play Aboneliğinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

EA Play'in bir aylık aboneliği Steam'de 5.99 dolar (285 TL) yerine 1.20 dolar (57 TL) satılmaya başlandı. Epic Games mağazasında ise EA Play aboneliği 219,99 TL'den 35,19 TL'ye düştü. Bu kampanyadan yararlanmak için daha önce EA Play kullanmamış olmanız gerekiyor. Kampanyanın ilk ay ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Söz konusu sebepten dolayı abonelik ücreti ilk ayın ardından indirimsiz fiyat ile devam edecek. Eğer EA Play aboneliğini denemek istiyorsanız Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden aylık abone olabilir ve beğenmezseniz aboneliğiniz bitmeden iptal edebilirsiniz. Steam'deki kampanya 18 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

EA Play Nedir? Ne İşe Yarar?

EA Play, aylık veya yıllık ücret karşılığında EA oyunlarından oluşan bir kütüphaneye erişim imkânı sağlıyor. Ayrıca yeni çıkan bazı oyunları 10 saate kadar deneme, oyun içi indirimler ve üyelere özel ödüller gibi avantajlar sunuyor. Electronic Arts tarafından sunulan bu hizmet PC, PlayStation ve Xbox platformlarında bulunuyor.

Söz konusu hizmet, Microsoft'un abonelik sistemleriyle entegre şekilde çalışıyor. PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, ekstra bir ücret ödemeden EA Play kütüphanesinden ve ayrıcalıklarından yararlanabiliyor.

EA Play'in Kütüphanesinde Hangi Oyunlar Var?

EA Play kütüphanesinde FPS türündeki Titanfall 2, yarış türünün başarılı bir örneği olan Need for Speed Heat, savaş oyunu Batlefield 1 ve co-op modu sayesinde iki kişi oynanabilen A Way Out dahil olmak üzere çok sayıda oyun bulunuyor. EA Play aboneliği sayesinde kütüphande yer alan oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebilirsiniz.

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Editörün Yorumu

Electronic Arts'ın oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için EA Play kampanyasının oldukça önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yalnızca 35 TL'ye en iyi futbol oyunları arasında yer alan FC 26'dan yarış türündeki FC 24'e kadar çok sayıda oyun oynanabiliyor. Şu anda FC 26'nın Epic Games mağazasında 2.600 TL'ye satıldığını belirteyim. Yani bu kampanya, maddi açıdan ciddi bir tasarruf imkânı sağlıyor.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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