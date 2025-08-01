Hitman Serisinde %90'a Varan İndirim Başladı

Steam'de Hitman oyunları için kampanya başladı. %90'a varan indirim sunan kampanya sayesinde oyunları çok ucuza satın almak mümkün. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Hitman serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Hitman: Blood Money, Hitman: Absolution ve Hitman: Contracts dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

14 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Hitman: Blood Money yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan yapım 5,79 dolar (235 TL) yerine 57 sent (23 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman Absolution yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 10,49 dolardan (426 TL) 1,04 dolara (42 TL) düştü. Blood Money ve Absolution'ın yer aldığı Hitman Essential Collection isimli paket yüzde 90 indirim ile 11,40 dolar (463 TL) yerine 1,13 dolara (45 TL) satılıyor.

2004 yılında satışa sunulan Hitman Contracts yüzde 90 oranında indirime girdi. IO Interactive tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 4,99 dolardan (202 TL) 49 sente (19 TL) düştü. Hitman 2: Silent Assassin de yüzde 90 indirim ile 49 sent fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Steam Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Hitman: Blood Money

5,79 dolar

 57 sent %90
Hitman Absolution 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Hitman Contracts 4,99 dolar 49 sent %90
Hitman 2: Silent Assassin 4,99 dolar 49 sent %90
Hitman: Codename 47 4,49 dolar 49 sent %90
HITMAN World of Assassination Part One 14,99 dolar 2,99 dolar %80

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