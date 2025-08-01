2.439 TL'lik WWE 2K25 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Dövüş oyunu oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. 59,99 dolar (2.439 TL) değerindeki WWE 2K25 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu oyun sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

WWE 2K25 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'de ise WWE 2K25 bedava oldu. Bu oyunu üç gün boyunca (4 Ağustos 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunu indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

En iyi dövüş oyunları arasında yer alan WWE 2K25 için indirim fırsatı da mevcut. 14 Ağustos tarihinde sona erecek kampanya kapsamında standart sürüm yüzde 50 indirim ile 59,99 dolardan (2.439 TL) 29,99 dolara (1.219 TL) düştü.

WWE 2K25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 DirectX: Sürüm 12

WWE 2K25'in yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

WWE 2K25 Önerilen Sistem Gereksinimleri