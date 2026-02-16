Radar Cezası Neden Geliyor Sanıyorsunuz? Hız Göstergeniz Sizi Yanıltıyor Olabilir!

Otomobil kullanıcılarının pek çoğu herhangi bir hız limitinde giderken kadranlarda gördüğü değeri gerçek hız değeri zannediyor. Ancak evrendeki her ölçülebilir nicel birim bir tolerans aralığına sahiptir. Yani yüzde 100 doğru ölçüm yapılması imkansızdır. Bu kapsamda otomobil üreticileri de hız göstergelerine belirli limitlerde toleranslar tanır. Bunlar hem sizi korumayı amaçlar hem de doğru ölçüm için tolerans payı bırakır. İşte detaylar...

Gösterdiği Gibi Gerçekten 100 mü? Markalara Göre Hız Göstergesi Sapmaları!

Otomobil kullanıcılarının büyük bir kısmı hız göstergesinde gördüğü değerin birebir gerçek hızı olduğunu düşünüyor. Ancak teknik olarak durum biraz farklı. Sosyal medyada Tesla Kulübü Türkiye tarafından paylaşılan bir tablo gerçek hız 100 km/h iken markalara göre gösterge değerlerinin nasıl değiştiğini ortaya koydu. Özellikle elektrikli araç tarafında bazı markaların minimum sapma ile çalıştığı görülürken, geleneksel üreticilerde daha yüksek farklar dikkat çekiyor.

Paylaşılan verilere göre gerçek hız değeri 100 km/h iken bazı markaların göstergesi 104–107 km/h aralığını gösterebiliyor. Örneğin BMW genellikle +4 km/h civarında sabit bir fark uygularken Audi ve Toyota gibi bazı markalarda bu fark 5–7 km/h seviyesine çıkabiliyor. Mercedes, Ford, Hyundai ve Kia gibi üreticilerde de genellikle 4–6 km/h aralığında yukarı yönlü sapma görülüyor.

Tabloda dikkat çeken markalardan biri ise Tesla. Paylaşılan verilere göre Tesla araçlarda gösterge 100 km/h gerçek hızda 100–101 km/h aralığında kalıyor. Benzer şekilde TOGG, BYD ve MG gibi yeni nesil elektrikli araç üreticilerinde de sapmanın daha düşük olduğu ifade ediliyor. Bu farkların asıl nedeni ise aslında üreticilerin bilinçli kalibrasyon tercihi. Avrupa Birliği ECE R39 regülasyonuna göre hız göstergesi hiçbir koşulda gerçek hızdan düşük gösteremez.

Ancak belirli bir tolerans aralığında yüksek gösterebilir. Bu nedenle üreticiler yasal risk almamak adına göstergeleri genellikle birkaç kilometre yukarı ayarlıyor. Böylece kullanıcı gerçek hızının altında bir değer görmüyor. Ancak bu değerlerin de sabit olduğunu düşünmemelisiniz. Zira aracınızda kullandığınız jant, lastik ebatı, lastik aşınması, lastik basıncı ve sıcaklığı gibi değerler de ölçüm sonuçlarında sapmalara neden olabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...