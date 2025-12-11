136 İnçlik Micro LED TV Tanıtıldı! Evi Sinema Salonuna Dönüştürüyor

LG, 136 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Magnit Active Micro LED TV'yi tanıttı. Ev sineması deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenlere önemli avantajlar sunan geniş özellik yelpazesi sayesinde çok sayıda kullanıcının ilgisini ve beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

LG Magnit Active Micro LED TV Özellikleri

Ekran Boyutu : 136 inç

: 136 inç Çözünürlük : 4K

: 4K Panel Teknolojisi : Micro LED

: Micro LED Yenileme Hızı : 144Hz (Değişken Yenileme Hızı)

: 144Hz (Değişken Yenileme Hızı) Parlaklık : 1.700 nit (Maksimum)

: 1.700 nit (Maksimum) Kontrast Oranı : 1.000.000:1

: 1.000.000:1 HDR Desteği : HDR10, HDR10 Pro

: HDR10, HDR10 Pro İşletim Sistemi : webOS 23

: webOS 23 Güç Tüketimi: 650W (Ortalama) / 1.800W (Maksimum)

LG Magnit Active Micro LED TV, 136 inçlik ekran büyüklüğüne sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Micro LED TV, arkadan ışık yerine her pikseli doğrudan aydınlatıyor. Görüntüyü oluşturan tüm parçaların çok yüksek bir hassasiyetle yan yana dizilerek tasarlandığı model, ışık sızıntısını minimum seviyeye indiriyor ve böylece siyah kısımlar gerçekten siyah olarak görünüyor ve daha canlı bir görüntü elde ediyorsunuz.

Magnit, 1.700 nit maksimum parlaklık sunuyor. Standart TV'lere göre oldukça yüksek olan bu değerin yanı sıra 1.000.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranına sahip. Bu, ekrandaki en parlak kısım ile en karanlık kısım arasındaki farkın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu değer, modelin sunduğu görüntülerin çok daha gerçekçi görüneceği anlamına geliyor.

Yeni TV modeli, görüntüleri 144Hz değişken yenileme hızı ile sunuyor. Bunun farkının özellikle yüksek tempolu aksiyon filmleri izlerken ya da oyun oynarken görüntülerin çok akıcı olması ve bulanıklık gibi sorunları ortadan kaldırması gibi avantajlarda görülebileceğini belirtmek gerekiyor.

webOS 23 işletim sistemi ile birlikte gelen TV, Netflix ve YouTube dahil olmak üzere pek çok popüler dijital platforma kolay bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Buna ek olarak HDR10 ve HDR10 Pro gibi en yeni ve en iyi standartları desteklediğini de belirtelim. Bunun avantajını ise film ve dizilerde daha fazla ayrıntı ve zengin renkler elde ederek görebilirsiniz.

Bu model ayrıca ekstra bir ses sistemi almanıza gerek bırakmıyor. 100W gücünde hoparlörlerle birlikte geliyor. Bu da oldukça güçlü ve kaliteli bir ses vereceği anlamına geliyor. Bu arada TV normal bir şekilde çalışırken ortalama 650W güç tüketiyor ancak çok parlak ya da zorlu sahnelerde bu güç tüketimi 1.800W'a kadar çıkabiliyor.