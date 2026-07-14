Yeni The Last of Us Oyunu Farklı Bir Dönemi Konu Alabilir

Yakın bir zaman önce Joel Miller aktörü Troy Baker ile yapılan bir röportaj, The Last of Us serisinden gelecekte yeni bir oyun görüp göremeyeceğimizin ipucunu verdi. Umutlar yeşermiş olsa da kafalarda halen soru işaretleri var. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bildiğiniz gibi 2020 yılında çıkan The Last of Us Part 2 sonrasında, Part 3 uzun zamandır merak konusuydu. Önceleri nasıl bir hikayenin işlenebileceği merak konusuydu. Hatta duyduğumuz birçok sızıntı da yeni bir topluluk gündeme gelmişti. Şimdilerde ise çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa da nasıl bir yapıda olacağı merak edilir oldu.

Troy Baker Yeni The Last of Us Hakkında Ne Düşünüyor?

Yakın bir zaman önce Insider Gaming, Joel Miller aktörü Troy Baker ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında, olası bir devam oyunu için kıyametin ilk yıllarına dönme fikrinin uygun olup olmayacağı soruldu. Öyle ki, Joel ile Tommy Miller kardeşlerin salgın sonrası dünyada birlikte hayatta kalmaya çalıştıkları bir dönem düşüncesi var. Görünüşe göre bu düşünce ünlü aktörün de aklına yatmış olacak ki böylesi bir projede yer almaya hazır olduğunu ve kendisine bu yönde bir teklif geldiği takdirde de kabul edeceğini söylüyor.

Bildiğiniz gibi orijinal oyunun girişindeki olayların ardından bir zaman atlaması oluyordu ve yirmi yıl sonrasına geçiş yapıyorduk. Ne var ki bu yirmi yıllık sürede nelerin yaşandığına dair pek bir bilgimiz yok. Sadece Joel ile Ellie ve Tommy arasındaki diyaloglar bağlamında yüzeysel olarak değinilmişti. Joel'un iki tarafta da bulunması, atlattıkları badirelerin Tommy'ye kabus yaşattığı, ayrıca kısa süreliğine de Ateşböcekleri topluluğuna katılması ve Marlene ile yakınlaşmış olmaları ve en nihayetinde kardeşlerin yollarının ayrılması gibi durumlar var. Sizin de gördüğünüz üzere yirmi yıllık boşlukta yaşananlar, bir devam oyunu için altın değerinde potansiyele sahip diyebiliriz.

Naughty Dog, Seri İçin Farklı Bir Vizyon da Belirleyebilir

Elbette Naughty Dog tüm bunları geçmişte bırakıp, farklı bir yön de belirleyebilir. Diğer bir deyişle, Abby ve Ellie hikayesine kalınan yerden devam edebilir de. Birçok farklı seçenek söz konusu ve şu an için stüdyonun çatısı altında nasıl bir planın yapıldığı merak ediliyor.

California merkezli stüdyo, şu anda Intergalactic: The Heretic Prophet ile ilgileniyor. Ayrıca üzerinde uzun zamandır çalışılmakta olan gizemli bir proje daha var. Bu gizemli projenin yeni bir The Last of Us veya Uncharted olabileceğine dair tahminler olsa da gerçeğin ne olduğunu henüz bilemiyoruz.

Editörün Yorumu

"Naughty Dog stüdyosundan babam çıksa yerim." kafasında bir oyuncu olarak, The Last of Us Part 3 için sabırsızlıkla beklemedeyim. Söz konusu Naughty Dog olunca, ortaya kaliteli bir iş çıkacağından şüphem yok. Aslında seri için devam oyununun yanı sıra bir de yan senaryolu oyun planlanabilir. Yani Abby ve Ellie hikayesine devam edilir iken, yirmi yıllık döneme odaklanılan kısa bir oyun ile oyuncuların karşısına da çıkılabilir. Gerçi bunları ben bile hayal edebiliyor iken eminim ki Naughty Dog çok daha fazlasını düşünüyordur.