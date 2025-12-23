Ucuz Kulaklıklar Tanıtıldı! 35 Saate Kadar Pil Ömrü Sunuyor

HMD DUB P70 ve DUB P60 tanıtıldı. Son derece şık tasarımlarla birlikte gelen her iki model de sadece 10 dakikalık bir şarj ile oldukça uzun bir süre boyunca müzik dinleme deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Bu kulaklıklar, daha iyi bir ses elde etmenizi mümkün hâle getiren DUB Platinum Sound teknolojisi ile geliyor.

HMD DUB P70 Özellikleri

Boyutlar: 52 x 57 x 26 mm

52 x 57 x 26 mm Ağırlık: 43 g

43 g Bağlantı: USB Type-C, Bluetooth 5.3

USB Type-C, Bluetooth 5.3 Batarya: Kulaklıkların her biri 35 mAh, şarj kutusu 400 mAh

Kulaklıkların her biri 35 mAh, şarj kutusu 400 mAh Çalma Süresi: 35 saate kadar

35 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile yüzde 60 ses seviyesinde 120 dakika müzik dinleme

10 dakikalık şarj ile yüzde 60 ses seviyesinde 120 dakika müzik dinleme Diğer Özellikler: DUB Platinum Sound, Bass Boost, ENC (Çevresel Gürültü Engelleme), ANC (Aktif Gürültü Engelleme), düşük gecikme modu

DUB Platinum Sound, Bass Boost, ENC (Çevresel Gürültü Engelleme), ANC (Aktif Gürültü Engelleme), düşük gecikme modu Sesli Asistan Desteği: Var

Var Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelen HMD DUB P70, 43 gram ağırlığa sahip. Bu kulaklık, Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Böylece 10 metreye kadar kesintisiz bağlantı imkânı elde ediyorsunuz. Cihaz, 35 saate kadar varan toplam kullanım süresi sunuyor.

Cihaz, 10 dakikalık şarjla 2 saatlik müzik dinleme imkânı elde etmenize olanak tanıyor. Bu özellikle acilen dışarı çıkmanız gereken zamanlarda büyük önem taşıyor. Şarkı olmadan bir yolculuk yapamayanların cihazınızın şarj olması için sadece birkaç dakika boyunca bekletmesi yeterli oluyor.

Kulaklığın her biri 35 mAh, şarj kutusu ise 400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteği sayesinde son derece pratik bir kullanım imkânı sunan kulaklık, 52 x 57 x 26 mm boyutlarında bir şarj kutusuna sahip. DUB Platinum Sound ve Bass Boost teknolojileri sayesinde daha gelişmiş bir ses deneyimi elde ediyorsunuz. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) özelliği ise etraftaki gürültüden etkilenmeden müzik dinlemenize ve sesli görüşmeler gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

HMD DUB P60 Özellikleri

Boyutlar: 51 x 63 x 24 mm

51 x 63 x 24 mm Ağırlık: 38 g

38 g Bağlantı: USB Type-C, Bluetooth 5.3

USB Type-C, Bluetooth 5.3 Batarya: Kulaklıkların her biri 35 mAh, şarj kutusu 400 mAh

Kulaklıkların her biri 35 mAh, şarj kutusu 400 mAh Çalma Süresi: 30 saate kadar

30 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile yüzde 60 ses seviyesinde 120 dakika müzik dinleme

10 dakikalık şarj ile yüzde 60 ses seviyesinde 120 dakika müzik dinleme Diğer Özellikler: DUB Platinum Sound, Bass Boost, ENC (Çevresel Gürültü Engelleme), düşük gecikme modu

DUB Platinum Sound, Bass Boost, ENC (Çevresel Gürültü Engelleme), düşük gecikme modu Sesli Asistan Desteği: Var

Var Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz ve yeşil

HMD DUB P60, yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Şarj kutusu 51 x 63 x 24 boyutlarına sahip olan bu cihaz, 38 gram ağırlığında. Müzik dinlerken daha derin baslar ve daha net tizler elde etmeniz için özel DUB Platinum Sound ve Bass Boost özellikleri ile gelen kulaklık, çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda dahi sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca düşük gecikme modu sayesinde görüntü ve ses arasında uyumsuzluk olmuyor.

Kulaklıkların her biri 35 mAh, şarj kutusu 400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Toplamda 300 saate varan kullanım süresi sunarak uzun bir süre boyunca müzik dinlemeye devam etmenize yardımcı oluyor. Sadece 10 dakikalık şarjla yüzde 60 ses seviyesinde 120 dakika boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu arada DUB P60 için 2117 rupi (bin 13 TL) fiyat etiketi belirlendi.