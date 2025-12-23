Pili Günlerce Bitmeyen Kulaklıklar Tanıtıldı! Şarj Derdine Son

HMD, DUB X50 ve DUB X50 Pro kulaklıklarını tanıttı. Bununla birlikte yeni kablosuz kulaklıkların bütün özellikleri belli oldu. Yeni kulaklıklar özellikle yüksek kullanım süresi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Ayrıca bu kulaklıklar, net görüşmeler gerçekleştirmeye yardımcı olan özelliklere de sahip.

HMD DUB X50 Pro Özellikleri

Boyut: 51 x 65 x 25 mm

51 x 65 x 25 mm Ağırlık: 60 g

60 g Bağlantı: Bluetooth 5.3, USB Type-C

Bluetooth 5.3, USB Type-C Batarya: Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh

Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh Oynatma süresi: 60 saate kadar

60 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikada ANC olmadan yüzde 60 ses seviyesi ile 185 dakika oynatma süresi

10 dakikada ANC olmadan yüzde 60 ses seviyesi ile 185 dakika oynatma süresi Diğer Özellikler: ANC (Aktif Gürültü Engelleme), ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) ve düşük gecikme modu

ANC (Aktif Gürültü Engelleme), ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) ve düşük gecikme modu Renkler: Mavi ve gümüş

51 x 65 x 25 mm boyutları ile birlikte gelen HMD DUB X50 Pro, mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Mavi seçenek daha modern ve canlı bir kulaklık arayanlara hitap ederken gümüş seçeneği ise daha zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal görünüyor.

DUB Platinum Sound teknolojisine sahip olan kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile tamamen müzik deneyimine odaklanmanıza imkân tanırken çevresel gürültü engelleme özelliği ise sesli görüşmeler gerçekleştirirken sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde gitmesini mümkün kılıyor. Düşük gecikme modu ise oyun oynarken ya da film izlerken görüntü ile sesin uyumlu olmasını sağlıyor.

Cihaz, Bluetooth 5.3 ve USB Type-C desteği sunuyor. Kulaklıkların her biri 70 mAh, şarj kutusu ise 600 mAh batarya kapasitesine sahip. 60 saate kadar müzik dinleme deneyimi sunduğu belirtilen cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirilmeden yüzde 60 ses seviyesi ile 185 dakikaya kadar oynatma imkânı tanıyor.

HMD DUB X50 Özellikleri

Boyut: 51 x 65 x 24 mm

51 x 65 x 24 mm Ağırlık: 57 g

57 g Bağlantı: Bluetooth 5.3, USB Type-C

Bluetooth 5.3, USB Type-C Batarya: Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh

Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh Oynatma süresi: 70 saate kadar

70 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikada yüzde 60 ses seviyesi ile 220 dakika oynatma süresi

10 dakikada yüzde 60 ses seviyesi ile 220 dakika oynatma süresi Diğer Özellikler: ENC, düşük gecikme modu

ENC, düşük gecikme modu Renkler: Siyah ve beyaz

HMD DUB X50, 51 x 65 x 24 mm boyutlarında ve 57 gram ağırlığa sahip. Bluetooth 5.3, USB Type-C desteği ile birlikte gelen yeni kulaklıkların her biri 70 mAh, şarj kutusu ise 600 mAh batarya kapasitesine sahip. DUB X50 Pro'dan farklı olarak 70 saate kadar oynatma süresi sunduğu ileri sürülüyor.

Cihaz, çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde sesli görüşmelerde etrafınızdaki sesleri bastırarak kendi sesinizin ön plana çıkmasına olanak tanıyor. Ayrıca 10 dakikada yüzde 60 ses seviyesi ile 220 dakika oynatma süresi elde etmenize imkân sağlıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz iki farklı sürümü mevcut.

HMD DUB X50 Fiyatı

HMD DUB X50 için 3031 rupi (bin 450 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, DUB Platinum Sound teknolojisi ile destekleniyor. Bu, daha zengin bir ses deneyimi elde etmeye olanak tanıyor. Böylece asıl odaklanmanız gereken ritimlere kilitlenerek keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.