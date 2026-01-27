Uygun Fiyatlı Kulaklık Geliyor! Gürültü Engelleme ve Dahası

HMD, kısa bir süre önce yeni kulaklıklarını tanıtmıştı. Dub X50 ve X50 Pro modellerinden oluşan bu serinin ilk modelinin fiyatı açıklığa kavuşturulsa da diğeri merak konusu olmuştu. Aradan geçen birkaç günün ardından Pro versiyonun da fiyatı netlik kazandı.

HMD Dub X50 Pro Fiyatı

HMD Dub X50 Pro için 28 dolar (1.215 TL) fiyat etiketi belirlendi. Birkaç gün içinde satışa sunulması beklenen cihaz, mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Mavi seçenek daha canlı bir görünüme sahipken gümüş seçeneği ise daha zarif bir kulaklık arayışında olanlara hitap ediyor.

HMD Dub X50 Pro Özellikleri

Renkler: Mavi ve gümüş

Mavi ve gümüş Boyut: 51 x 65 x 25 mm

51 x 65 x 25 mm Ağırlık: 60 g

60 g Bağlantı: Bluetooth 5.3, USB Type-C

Bluetooth 5.3, USB Type-C Diğer Özellikler: ANC (Aktif Gürültü Engelleme), ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) ve düşük gecikme modu

ANC (Aktif Gürültü Engelleme), ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) ve düşük gecikme modu Batarya Kapasitesi: Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh

Kulaklıklar 70 mAh / Şarj Kutusu 600 mAh Oynatma süresi: 60 saate kadar

60 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarjla ANC olmadan yüzde 60 ses seviyesi ile 185 dakika müzik dinleme

51 x 65 x 25 mm boyutları ile birlikte gelen HMD Dub X50 Pro, DUB Platinum Sound teknolojisine sahip. Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde müzik deneyiminizin dışarıdan gelen sesler dolayısıyla yarıda kesilmesini önlüyor. Öte yandan çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde çevredeki gürültüyü bastırarak sesinizin karşı tarafa daha net iletilmesini sağlıyor.

Düşük gecikme moduna sahip olan bu kulaklık, özellikle film izlerken ya da oyun oynarken görüntü ve sesin uyumlu olmasını sağlayarak herhangi bir dezavantaj hissetmemenize olanak tanıyor. Cihaz, Bluetooth 5.3 ve USB Type-C desteği sunuyor. Her biri 70 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan kulaklıkların şarj kutusu ise 600 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

60 saate kadar müzik dinleme deneyimi sunduğu belirtilen cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği devre dışı olduğunda yüzde 60 ses seviyesi ile 185 dakikaya kadar müzik dinlemenize imkân tanıyor. Kulaklığın ağırlığının ise 60 gram olduğu belirtildi.